Lalbaugcha Raja Visarjan: दस दिन के बाद आखिरकार बाप्पा का विसर्जन का दिन आया. मुंबई (Mumbai) के लालबाग का राजा (Lalbaugcha ka Raja) के विसर्जन का जुलुस धूमधाम से निकला. शनिवार को लालबाग के राजा के विसर्जन जुलुस में हजारों की तादाद में भक्त मौजूद रहे. इस दौरान मुंबई के कोने कोने से श्रद्धालु बाप्पा के अंतिम विदाई में पहुंचे थे. मुंबई ही नहीं महाराष्ट्र (Maharashtra) के कोने कोने से भक्त इस जुलुस में शामिल हुए. इस दौरान लालबाग के राजा पर पुष्पवर्षा भी की गई. इस दौरान सड़कों पर सभी तरफ भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही थी. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @Suman733 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Hyderabad Ganeshotsav: हैदराबाद में 69 फीट ऊंची गणपति की मूर्ति का किया गया विसर्जन, धूमधाम से निकाला जुलुस, VIDEO आया सामने
लालबाग के राजा के विसर्जन जुलुस का नजारा
मुंबई के लालबागचा राजा#MUMBAI #laalbaagcharaja #AnantChaturdashi2025 #laalbaagcharaja2025 # LordGanesha #ganpati #ganpatibappa #ganpatibappamorya2025 #गणेशोत्सव #गणेशोत्सव२०२५ #Ganeshotsav #Ganeshotsav2025 #ganpatibappamorya2025 #Blessings #Gratitude#laalbaagcharaja pic.twitter.com/9OXs3EkRlx
— Suman Rajput (@Suman733) September 6, 2025
