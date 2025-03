Viral Video: प्यासे गोरिल्ला को शख्स ने पिलाया पानी, दिल को छू लेने वाला वीडियो वायरल

एक आदमी और एक गोरिल्ला का दिल को छू लेने वाला वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है, जो दयालुता के अपने शुद्ध और मौन संदेश से लोगों को भावुक कर रहा है. वीडियो में प्यासा गोरिल्ला इधर-उधर देखता हुआ दिखाई देता है और दूर जाने के बजाय, एक दयालु व्यक्ति मदद के लिए आगे आता है. बिना किसी हिचकिचाहट के, वह अपने हाथों को कप में भरता है, उनमें पानी भरता है और धीरे से गोरिल्ला को देता है. प्राइमेट उसके हाथों से पानी पीता है, जिससे इंसान के हाव-भाव पर पूरा भरोसा होता है. तालाब या नदी के पास सेट किया गया यह दृश्य किसी फिल्म जैसा लगता है. लेकिन सबसे मार्मिक क्षण तब आता है जब गोरिल्ला और आदमी एक-दूसरे के खिलाफ अपना सिर झुकाते हैं जैसे कि कोई अनकहा संबंध साझा कर रहे हों. कोई शब्द नहीं बोले जाते, फिर भी उनके बीच का बंधन बिल्कुल साफ है. यह भी पढ़ें: Bull in the Bedroom! फरीदाबाद में बेडरूम में गाय और बैल ने कर लिया कब्जा, 2 घंटे अलमारी में छिपी रही महिला- देखें वायरल वीडियो

वीडियो, हालांकि सरल है, लेकिन इसने दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ा है, कई लोगों ने इसे करुणा और समझ का एक आदर्श उदाहरण बताया है. सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है, क्योंकि लोग आदमी की दयालुता और गोरिल्ला के भरोसे की सराहना करते हैं.

I wish the whole world was like this ♥️ pic.twitter.com/YjWcxM5XlX

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) March 26, 2025