मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) की पत्नी अमृता फडणवीस हमेशा किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती हैं. कभी वे अपने गानों की वजह से तो कभी सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट की वजह से खबरों में रहती हैं. इसके अलावा अमृता फडणवीस की ग्लैमरस लुक वाली तस्वीरें भी वायरल होती रहती हैं. अमृता फडणवीस को अक्सर उनके गानों के लिए ट्रोल किया जाता है. लेकिन ट्रोलिंग को नजरअंदाज करते हुए अमृता फडणवीस अपनी गायन प्रतिभा को बरकरार रखने में लगी हुई हैं. अमृता फडणवीस के गाने सावन का नया वर्जन 2.0 हाल ही में रिलीज हुआ है. अमृता फडणवीस का नया गाना उनके यूट्यूब चैनल पर रिलीज हो गया है. इस गीत का नाम 'सावन' है और उन्होंने इसे खुद गाया है. "इस बार तेरे शहर में, जो सावन आया है, उसे मेरी आँखों ने …बरसना सिखाया हैं!" इस नए गाने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए अमृता ने 'सावन' 2.0 गाने के रिलीज की घोषणा की. यह भी पढ़ें: Sarzameen: इब्राहिम अली खान की दमदार आवाज सुन फैंस हुए दीवाने, बोले - ‘कल जल्दी क्यों नहीं आता!

As we feel the raindrops of monsoon of 2025, enjoy extended cover version of my last year's released 'Saawan' …

For full song click 👉 https://t.co/M7DNEQG6Z1#warnermusic #Saawan #Rain pic.twitter.com/tVGnJlxCh6

— AMRUTA FADNAVIS (@fadnavis_amruta) July 25, 2025