Fact Check: क्या अरुण गोविल ने पीएम मोदी की विदेश यात्रा पर सवाल उठाए हैं? वायरल दावा निकला झूठा, जानें सच्चाई

Did Arun Govil Question PM Modi Foreign Visit: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि बीजेपी सांसद और मशहूर रामानंद सागर की रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा पर तीखा हमला बोला है. वीडियो के साथ शेयर किया गया कैप्शन कहता है कि 'संसद शुरू होते ही विदेश भाग जाते हैं मोदी, बीजेपी पर भड़के बीजेपी सांसद अरुण गोविल'. यह दावा कई फेसबुक और ट्विटर यूजर्स द्वारा शेयर किया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि खुद बीजेपी के अंदर से पीएम मोदी की आलोचना हो रही है.

अब सवाल उठता है कि क्या वाकई में अरुण गोविल ने ऐसा कुछ कहा है? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं. दरअसल, इस वीडियो को एडिटिंग के जरिए तोड़ मरोड़ कर भ्रम फैलाने के नियत से पेश किया जा रहा है.

#WATCH Delhi: BJP MP Arun Govil says, "This is a very bad attitude of the opposition...they don't care about how much it costs to run Parliament...the government has already said it is ready to discuss every issue, but the opposition doesn't want to discuss, they just want to… pic.twitter.com/5mdF2wk9Zz

— ANI (@ANI) July 23, 2025