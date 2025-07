Fact Check: पीएम मोदी के आगे नतमस्तक हुए पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़? भ्रामक तरीके से वायरल हो रहा फोटो, जानें सच्चाई

Did former Vice President Jagdeep Dhankhar bow before PM Modi?: इन दिनों सोशल मीडिया पर राजनीतिक की दुनिया से जुड़ी एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला PM मोदी के सामने हाथ जोड़े खड़े नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर को भ्रामक तरीके से हाल ही में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ के मामले से जोड़ा जा रहा है. दावा किया जा रहा है कि देश के सबसे बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोग पीएम मोदी के सामने नतमस्तक हैं.

फर्जी दावे के साथ भ्रामक तस्वीर वायरल

यहां है असली सच्चाई

सोशल मीडिया यूजर की प्रतिक्रिया

कुछ यूजर्स ने इस तस्वीर के बहाने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के सामने सभी शीर्ष पदाधिकारी हाथ बांधकर खड़े हैं, जबकि संविधान के अनुसार ये तीनों पद पीएम से ऊपर होते हैं. एक यूज़र ने लिखा, “संवैधानिक पदों का गिरता स्तर!” और आगे दावा किया कि पीएम को इन पदों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन यहां उल्टा नजारा है.

अब सवाल उठता है कि क्या वाकई ये तस्वीर किसी असली घटना की झलक है या बस एक मोमेंट को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है?

जानिए इस वायरल फोटो की सच्चाई

वायरल तस्वीर की जांच पड़ताल में सामने आया कि यह फोटो न तो हाल की है और न ही किसी विशेष सम्मान या झुकने से जुड़ी हुई. दरअसल यह तस्वीर साल 2023 की है, जब 6 दिसंबर को संसद भवन परिसर में डॉ. भीमराव आंबेडकर की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम हुआ था. उस कार्यक्रम में पीएम मोदी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष सभी मौजूद थे. कार्यक्रम के समापन पर जब सभी लोग आपस में मिल रहे थे, उसी दौरान यह फोटो क्लिक की गई.

वीडियो फुटेज से साफ है कि सभी लोग एक-दूसरे को हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे थे और वहीं से यह पल कैमरे में कैद हुआ. मतलब ये कि फोटो को उसके पूरे संदर्भ से काटकर शेयर किया गया है ताकि भ्रम फैलाया जा सके.

पहले भी वायरल हुई है ऐसी तस्वीर

इससे पहले भी यह तस्वीर गलत दावों के साथ वायरल हो चुकी है. उस वक्त भाजपा के प्रवक्ता ने भी साफ किया था कि फोटो का मकसद सिर्फ छवि खराब करना है.

फैक्ट चेक में नतीजा यह निकला कि यह वायरल तस्वीर भ्रामक दावे के साथ फैलाई जा रही है. यह सिर्फ एक सामान्य नमस्कार का क्षण था, न कि किसी झुकने या नीचे खड़े होने की स्थिति का.