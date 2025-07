FACT CHECK: पीएम मोदी को गिफ्ट में मिला सैनिटरी पैड्स? AI एडिटेड तस्वीर वायरल, जानें असली सच्चाई

Fact Check: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि किसी विदेशी नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सैनिटरी पैड गिफ्ट किए हैं. एक्स यूजर @NehaSinghratho ने भी इस तस्वीर को शेयर करते हुए कटाक्ष किया. उन्होंने लिखा, "महिलाओं का सैनिटरी पैड, महा पुरुष को क्यों गिफ्ट किया जा रहा है? इस तस्वीर ने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है. लेकिन अब इसकी सच्चाई सामने आ गई है. वायरल फोटो की जांच में करने पर पता चला है कि यह पूरी तरह एडिटेड है.

असल में, ये फोटो एक सम्मान समारोह की है, जहां पीएम मोदी को आर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स सिटी गवर्नमेंट प्रमुख जॉर्ज मैकरी द्वारा 'Key to the City' से सम्मानित किया गया था.

#Argentina visit: PM Modi receives 'key to city of #BuenosAires'; symbolic gesture of friendship, mutual trust

More details🔗https://t.co/smTDf3q6VV pic.twitter.com/DCu2imlC2M

— The Times Of India (@timesofindia) July 6, 2025