Fact Check: क्या अमरनाथ यात्रा के दौरान भारत की ओर से 'False Flag' अटैक की कोशिश हुई? सामने आई पाकिस्तानी साजिश की पूरी सच्चाई

Fact Check: अमरनाथ यात्रा 2025 के दौरान सोशल मीडिया पर एक खतरनाक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है. पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार खुद एक ‘False Flag’ हमला प्लान कर रही है, ताकि पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके. लेकिन क्या ये दावा सच है? हमने इस पूरे मामले की पड़ताल की और जो सामने आया, वो हैरान करने वाला है. सबसे पहले जानते हैं कि 'False Flag' का मतलब क्या होता है. यह एक ऐसी रणनीति होती है जिसमें हमला खुद किया जाता है, लेकिन आरोप किसी और पर लगाया जाता है.

Mid-July 2025: Hundreds of thousands of Hindu devotees made their sacred journey to the #Amarnath cave shrine - one of India's holiest pilgrimages. However, someone wanted to turn this spiritual journey into a source of fear.

The timing was no coincidence.

Soon after, Pakistani accounts emerged on July 19 and began amplifying the "New False Flag Alert" narrative with the same hashtag.

We analyzed the messaging. Five key narratives emerged:

1. "False flag is betrayal of public trust. India uses same tactics every time"

2. "From… pic.twitter.com/ZnaEhMQDgi

— DFRAC (@DFRAC_org) July 23, 2025