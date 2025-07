FACT CHECK: क्या भारत ने अपने 4 वायुसेना पायलट खो दिए, जिनमें से 3 राफेल फाइटर जेट से जुड़े थे? पाकिस्तानी हैंडल्स के झूठे अफवाह से रहें सावधान

FACT CHECK: सोशल मीडिया पर कुछ पाकिस्तानी हैंडल्स दावा कर रहे हैं कि भारत ने अपने 4 वायुसेना पायलट (IAF Pilots) खो दिए हैं, जिनमें से 3 राफेल फाइटर जेट से जुड़े थे. लेकिन इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है. भारत सरकार की फैक्ट चेक एजेंसी PIB Fact Check ने इस दावे को पूरी तरह से फर्जी बताया है. 7 जुलाई 2025 को सुबह 11:17 बजे तक भारत सरकार या वायुसेना की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, जिसमें पायलटों की मौत की पुष्टि की गई हो. यानी साफ है कि ये खबर सिर्फ अफवाह है. असल में ये कोई नई बात नहीं है. पिछले कुछ महीनों में भारत-पाकिस्तान के बीच जब भी तनाव बढ़ा है, सोशल मीडिया पर इस तरह की झूठी और भ्रामक खबरें उड़ती रही हैं.

ये भी पढें: Fact Check: फिल्म के शूटिंग क्लिप को बताया गैंगरेप का वीडियो, दोषियों के खिलाफ हुई फांसी की मांग; ऐसे सामने आई सच्चाई

🚨"India Admits Rafale Pilot Loss?" - Here's the truth behind this claim:

Several Pakistani propaganda handles are spreading false claims that India has officially confirmed the loss of 4 IAF pilots, including those flying 3 Rafale jets.#PIBFactCheck

❌ FAKE ALERT!

✅ The… pic.twitter.com/4v8FSMOJAX

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 7, 2025