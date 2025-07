क्या ट्रंप की टीम कराएगी पाकिस्तान में तख्तापलट, इमरान के बेटों से मुलाकात के पीछे क्या है अमेरिकी प्लान? एक क्लिक में जानें सबकुछ

Pakistan Political Crisis 2025: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई (पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ) के संस्थापक इमरान खान को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आवाजें उठने लगी हैं. अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत रहे रिचर्ड ग्रेनेल ने एक बार फिर इमरान खान की गिरफ्तारी को "राजनीतिक साजिश" बताया है और उनकी रिहाई की मांग की है. ग्रेनेल ने कैलिफोर्निया में इमरान खान के बेटों सुलेमान ईसा और कासिम खान से मुलाकात की.

उन्होंने इस मुलाकात की तस्वीर X (पूर्व में ट्विटर) पर साझा करते हुए लिखा, 'मेरे दोस्तों, कैलिफोर्निया में आपका स्वागत है. आज आपके साथ समय बिताकर मुझे बहुत अच्छा लगा. सुलेमान और कासिम आपको मजबूत बने रहना होगा. दुनिया भर में लाखों लोग राजनीतिक मुकदमों से परेशान हैं. आप अकेले नहीं हैं.'

Welcome to California, my friends.

I loved hanging out with you today.

Sulaiman and @Kasim_Khan_1999, you must stay strong.

There are millions of people around the world who are sick of political prosecutions.

You are not alone. #freeimrankhan pic.twitter.com/TOAOjrEiM1

— Richard Grenell (@RichardGrenell) July 22, 2025