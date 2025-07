Dombivali Shocker: लोगों के स्वास्थ के साथ खिलवाड़! विक्रेता ने सड़क पर जमा हुए गंदे पानी से धोएं केले, डोंबिवली का VIDEO आया सामने

ठाणे, महाराष्ट्र: लोगों के स्वास्थ के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है. कभी नाले के गंदे पानी से सब्जियां धोकर बेचीं जा रही है तो कभी फलों को गंदे पानी से धोया जा रहा है. ऐसा ही एक एक वीडियो मुंबई से सटे डोंबिवली से सामने आया है. जिसको देखने के बाद लोगों ने काफी नाराजगी जाहिर की है. वीडियो में देख सकते है कि एक ठेले पर केले रखे हुए और दो लोग सड़क पर जमा गंदे पानी से उसे धोकर ठेलें पर बेचने के लिए रख रहे है. इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही बवाल मच गया. ये मामला डोंबिवली वेस्ट का बताया जा रहा है. बता दें की इससे पहले भी गंदे पानी से या फिर गटर के पानी सब्जियों को धोने के कई वीडियो सामने आ चुके है.

इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @ThePuneMirror नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: गटर के गंदे पानी से धो कर सब्जियां बेच रहा था दुकानदार! वायरल वीडियो देख लोगों का फूटा गुस्सा

गंदे पानी से धोएं केले

In the Dombivli West area, bananas are being washed in contaminated water and sold, posing a health risk to local residents. This practice of washing fruits in unhygienic water not only compromises food safety but also puts the community's health in jeopardy. The authorities need… pic.twitter.com/e7GqXNNGs4

— Pune Mirror (@ThePuneMirror) July 26, 2025