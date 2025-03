Novak Djokovic Meets Lionel Messi: दुनिया के दो महानतम एथलीटों की मुलाकात तब हुई जब नोवाक जोकोविच ने फुटबॉल लीजेंड लियोनेल मेसी और उनके परिवार से मुलाकात की. इस खास पल को साझा करते हुए जोकोविच ने सोशल मीडिया पर लिखा, एक महान खिलाड़ी और बेहतरीन इंसान मेसी से मिलना सम्मान की बात है. Gracias Leo. Asta pronto!" जोकोविच और मेसी दोनों ही अपने-अपने खेलों में इतिहास रच चुके हैं और इस मुलाकात ने खेल प्रेमियों के दिलों में एक नया उत्साह भर दिया. यह पल खेल जगत के दो दिग्गजों के आपसी सम्मान और प्रेरणा का प्रतीक बना! नोवाक जोकोविच ने खुबसूरत तस्वीर शेयर की हैं नीचें दी गई हैं.

देखें नोवाक जोकोविच और लियोनेल मेसी का खुबसूरत तस्वीर:

An honor to meet the greatness and his whole family. Gracias Leo. Asta pronto 🙌💪 pic.twitter.com/E6NnuHJSv0

— Novak Djokovic (@DjokerNole) March 28, 2025