Lionel Messi Loses Cool After Asked Sexual Relationships: लियोनेल मेसी भारत दौरे पर आए थे. मेसी इससे पहले कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई का दौरा भी किया. इस बीच मेस्सी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार लियोनेल मेस्सी ने एक टेलीविजन कार्यक्रम में 'सेक्सुअल रिलेशनशिप' पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की. मेसी ने इस विषय पर चर्चा को 'बेतुका' बताया और अपनी परेशानी जाहिर की. स्टार फुटबॉलर की प्रतिक्रिया तेजी से सोशल मीडिया पर फैल गई और कई उपयोगकर्ताओं ने उनके निजी जीवन से संबंधित सवालों पर मेस्सी के दूरदर्शी रुख का समर्थन किया. शो के होस्ट ने मेस्सी से पूछा कि लियो, क्या हम यौन संबंधों के बारे में बात कर सकते हैं? इस पर मेस्सी ने जवाब देते हुए कहा कि वेट! क्या आप गंभीर हैं? क्या हम सचमुच ऐसे हास्यास्पद विषय पर बात करने जा रहे हैं? क्या आप यहाँ तक इसी के लिए आये थे?

इंटरव्यू के दौरान लियोनेल मेस्सी ने खोया अपना आपा:

🚨🚨MESSI FURIEUX 😠 APRÈS UNE QUESTION SUR LE SEXE DANS UNE INTERVIEW ? 😳 Q : Leo, on parle de relations sexuelles ? Messi : « Arrêtez… sérieusement ? On va parler de ces bêtises ? C’est pour ça que vous avez fait tout ce chemin ? » pic.twitter.com/MRCa9hB2Pz — INTER MIAMI FAN FR (@Intermiamifr2) December 19, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)