Chennai Super Kings vs Royal Challengers Bengaluru: RCB ने IPL में CSK के खिलाफ हार का सिलसिला तोड़ते हुए 17 साल बाद चेन्नई में जीत दर्ज की. रजत पाटीदार की अगुवाई में RCB ने CSK को 50 रनों से हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की. RCB ने 196/7 का स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में CSK की शुरुआत खराब रही. फैंस और क्रिकेट विशेषज्ञ चाहते थे कि MS धोनी जल्दी बल्लेबाजी के लिए आएं, लेकिन धोनी खुद को नीचे भेजते रहे और अंततः नंबर 9 पर बैटिंग करने उतरे. इससे फैंस नाराज हो गए और सोशल मीडिया पर मजेदार मीम्स शेयर करने लगे. जिसमें से कुछ नीचें दिए गए हैं.

देखें फैंस का रिएक्शन

Dhoni to support staff pic.twitter.com/MkPYO8b7PU — Sagar (@sagarcasm) March 28, 2025

Dhoni in the last overs when the team already lost the match#MSDhoni #CSKvRCBpic.twitter.com/ZXzzl82jPA — AT10 (@Loyalsachfan10) March 28, 2025

Bringing Dhoni to bat 😂 pic.twitter.com/g5JxUQ9VIg — maithun (@Being_Humor) March 28, 2025

Dhoni playing a full stretch defence Hotstar be like: Tu last year ke sixes dekh pic.twitter.com/hiBF9DRUmI — Sagar (@sagarcasm) March 28, 2025

Dhoni telling in post match presentation why he didn’t come to bat before Ashwin. pic.twitter.com/I6try4I3Yx — Jahazi (@Oye_Jahazi) March 28, 2025

When Dhoni starts hitting after the match is already lost pic.twitter.com/pSeEer0Mzt — Sagar (@sagarcasm) March 28, 2025

Corporate Super King fans at stadium when match lost by 50 runs but Dhoni hit a sixpic.twitter.com/5dkqeU70jr — Murphy ❁ (@review_retained) March 28, 2025

Dhoni promoting every possible batter ahead of him 🥲 pic.twitter.com/4BtxXK2z4t — Azhar Jafri (@zhr_jafri) March 28, 2025

