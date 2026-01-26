US Plane Crash Video: अमेरिका के बैंगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, टेकऑफ के दौरान क्रैश हुआ प्राइवेट जेट, हादसे का वीडियो आया सामने

US Plane Crash Video: अमेरिका के मेन (Maine) राज्य में रविवार, 25 जनवरी की रात एक बड़ा विमान हादसा हुआ. बांगोर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (BGR) पर उड़ान भरते समय एक 'बॉम्बार्डियर चैलेंजर 650' (Bombardier Challenger 650) निजी जेट रनवे पर ही पलट गया. स्थानीय समय के अनुसार रात करीब 8:00 बजे हुए इस हादसे के दौरान विमान में आठ लोग सवार थे. घटना के तुरंत बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आपातकालीन सेवाओं को तैनात किया गया.

हवाई अड्डा प्रशासन की सलाह

हादसे के बाद हवाई अड्डा प्रशासन ने रात 8:30 बजे एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर लोगों को क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दृश्यों में मलबे से धुआं निकलता हुआ देखा गया है. हवाई अड्डे के बयान में कहा गया, "हवाई अड्डे पर एक घटना की जांच की जा रही है और बचाव दल मौके पर मौजूद हैं." इस दुर्घटना के कारण रनवे को रात भर के लिए बंद रखा गया, जिससे कई वाणिज्यिक उड़ानें रद्द करनी पड़ीं या उनका मार्ग बदलना पड़ा. यह भी पढ़े: Florida Plane Crash Video: फ्लोरिडा में विमान हादसा, इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान कार से टकराया छोटा प्लेन, चालक घायल, पायलट और यात्री सुरक्षित

देखें हादसे का VIDEO

A doorbell camera at a home in Glenburn captured the sound of Sunday night's plane crash at Bangor International Airport. What we know about the crash involving a private jet: https://t.co/tEJVrsfPKO pic.twitter.com/Utib5v18Vc — WMTW TV (@WMTWTV) January 26, 2026

खराब मौसम बना बड़ी चुनौती

प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, यह दुर्घटना उस समय हुई जब मेन सहित अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा भीषण शीतकालीन तूफान की चपेट में है. हादसे के वक्त बांगोर में भारी बर्फबारी हो रही थी और दृश्यता (visibility) काफी कम थी. विमानन विशेषज्ञों का मानना है कि रनवे पर जमी बर्फ या फिसलन के कारण विमान टेक-ऑफ के दौरान अपना नियंत्रण खो बैठा और पलट गया. संघीय विमानन प्रशासन (FAA) अब इस बात की जांच करेगा कि क्या दुर्घटना का कारण मौसम था या कोई तकनीकी खराबी.

विमान का विवरण और जांच

दुर्घटनाग्रस्त विमान बॉम्बार्डियर चैलेंजर 650 एक उन्नत बिजनेस जेट है, जिसमें 12 यात्रियों तक के बैठने की क्षमता होती है. राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड (NTSB) की टीम सोमवार को घटनास्थल पर पहुंचकर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर बरामद करेगी और विमान में सवार आठ लोगों से पूछताछ करेगी. अभी तक अधिकारियों ने यात्रियों और चालक दल की चोटों के बारे में विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है.

सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवाल

बांगोर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्वोत्तर अमेरिका का एक महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है. अगस्त 2025 में एक छोटे सेसना विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद, पिछले कुछ महीनों में यह दूसरी बड़ी घटना है. ऐतिहासिक शीतकालीन तूफान और इन लगातार हादसों ने शीतकालीन उड़ान संचालन और हवाई अड्डे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.