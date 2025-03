कई सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की अंतिम समय सीमा 27 अप्रैल, 2026 घोषित की है. सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि 27 अप्रैल, 2026 के बाद जन्म प्रमाण पत्र में कोई और अपडेट नहीं किया जा सकेगा. हालांकि, पीआईबी द्वारा किए गए एक फैक्ट चेक से पता चला है कि सोशल मीडिया पोस्ट में किया गया दावा फर्जी है. पीआईबी ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र के लिए समय सीमा के बारे में ऐसा कोई संचार जारी नहीं किया है. यह भी पढ़ें: Fact Check: क्या आपको इंटरनेट के इस्तेमाल के खिलाफ़ कोर्ट के आदेश के बारे में ईमेल मिला है? PIB ने वायरल खबर का किया पर्दाफाश

It is being claimed in social media posts that Union Government has declared April 27, 2026, as the final deadline to apply for birth certificates.#PIBFactCheck

▶️This claim is #Fake

▶️The Union Government has not issued any such communication on deadline regarding birth… pic.twitter.com/dXVgY75mS0

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) March 8, 2025