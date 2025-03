Fact Check: क्या आपको इंटरनेट के इस्तेमाल के खिलाफ़ कोर्ट के आदेश के बारे में ईमेल मिला है? PIB ने वायरल खबर का किया पर्दाफाश

क्या आपको एक चौंकाने वाला ईमेल मिला है जिसमें दावा किया गया है कि आपके इंटरनेट इस्तेमाल के खिलाफ़ कोर्ट का आदेश है? अगर ऐसा है, तो आप अकेले नहीं हैं. सरकार ने इसे एक घोटाले के रूप में पहचाना है और सभी से सतर्क रहने का आग्रह किया है. आधिकारिक PIB फैक्ट चेक हैंडल द्वारा X पर अलर्ट पोस्ट किया गया था, जिसमें यूजर्स को एक धोखाधड़ी वाले ईमेल के बारे में चेतावनी दी गई थी जो भारतीय खुफिया ब्यूरो से होने का दावा करता है. PIB फैक्ट चेक के अनुसार, यह एक फ़िशिंग स्कैम हो सकता है. यह ईमेल प्राप्तकर्ताओं पर अनुचित ऑनलाइन गतिविधियों में शामिल होने का झूठा आरोप लगाता है और कानूनी कार्रवाई की धमकी देता है. यह भी पढ़ें: Fact Check: फेक मैसेज से सावधान! इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक अकाउंट ब्लॉक होने की खबर झूठी, देखें वायरल दावे की असली सच्चाई

Received an e-mail informing you of a court order against your internet traffic❓

⚠️Beware ‼️ This could be a phishing scam targeting you.#PIBFactCheck

❌This email is #FAKE

✔️Report any suspicious emails on the official cyber-crime portal: https://t.co/3ROioPMaaZ pic.twitter.com/QX6AFmWQXF

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) March 7, 2025