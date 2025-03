Fact Check: फेक मैसेज से सावधान! इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक अकाउंट ब्लॉक होने की खबर झूठी, देखें वायरल दावे की असली सच्चाई

Fact Check: आजकल फर्जी मैसेज और साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. हाल ही में सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि यदि ग्राहकों ने अपना पैन कार्ड अपडेट नहीं किया तो उनका इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) अकाउंट 24 घंटे में ब्लॉक हो जाएगा. हालांकि, PIB फैक्ट चेक ने इस दावे को पूरी तरह फर्जी बताया है. वायरल मैसेज में लिखा गया है कि "आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक अकाउंट जल्द ही ब्लॉक हो जाएगा अगर आपने अपना पैन कार्ड अपडेट नहीं किया. तुरंत अपडेट करें."

इसके साथ एक लिंक भी दिया जाता है, जिस पर क्लिक करके पैन कार्ड अपडेट करने का दावा किया जाता है.

Claim: The customer's India Post Payments bank account will be blocked within 24 hours if their Pan card is not updated. #PIBFactCheck:

❌This claim is #Fake

➡️@IndiaPostOffice never sends any such messages

➡️Never share your personal & bank details with anyone pic.twitter.com/rUEI2uHtMG

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) March 4, 2025