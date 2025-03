ब्रिटेन में बड़ा समुद्री हादसा; तेल टैंकर और कार्गो शिप में टक्कर के बाद लगी भीषण आग; 32 की मौत

Cargo ship and oil tanker collide | X

ब्रिटेन के पूर्वी तट पर सोमवार को एक बड़ा समुद्री हादसा हुआ, जब एक तेल टैंकर और एक कार्गो शिप की आपस में भीषण टक्कर हो गई. इस हादसे के बाद दोनों जहाजों में आग लग गई, जिससे समुद्री क्षेत्र में हड़कंप मच गया. ब्रिटिश मीडिया में आई तस्वीरों में जहाजों से उठते काले धुएं के विशाल गुबार और आग की लपटें साफ देखी जा सकती हैं. भीषण हादसे में अब तक 32 लोगों की मौत की खबर है.

ब्रिटेन की मैरीटाइम और कोस्टगार्ड एजेंसी के अनुसार, यह हादसा इंग्लैंड के ईस्ट यॉर्कशायर तट के पास हुआ. इस क्षेत्र में समुद्री यातायात काफी व्यस्त रहता है. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चंद मिनटों में दोनों जहाजों में आग फैल गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर के बाद "एक बड़ा अग्नि गोला" (Massive Fireball) देखा गया, जो हादसे की भयावहता को दर्शाता है. हालांकि, अभी यह साफ नहीं हो सका है कि यह दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई. हादसे के तुरंत बाद कोस्टगार्ड एजेंसी ने राहत कार्य शुरू कर दिया और मौके पर एक हेलीकॉप्टर, फिक्स्ड-विंग एयरक्राफ्ट, कई लाइफबोट्स और फायरफाइटिंग क्षमता वाली नौकाएं भेजी गईं.

Cargo ship and oil tanker collide in the North Sea. pic.twitter.com/qPxBvgi4a1

