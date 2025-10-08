UK PM Keir Starmer India Visit: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर दो दिवसीय दौरे पर मुंबई पहुंचे; पद संभालने के बाद पहली भारत यात्रा, पीएम मोदी से भी करेंगे मुलाकात

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर : ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर (PM Keir Starmer) दो दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे हैं. बुधवार की सुबह मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत ने उनका स्वागत किया. इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) भी मौजूद रहे.

बता दें, पीएम स्टार्मर ने जब से ब्रिटेन का पदभार संभाला है, उसके बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा है. ब्रिटेन पीएम के डाउनिंग स्ट्रीट के ऑफिस नंबर 10 ने उनकी इस यात्रा को 'मुंबई के लिए दो दिवसीय व्यापार मिशन' बताया. पीएम ऑफिस की ओर से साझा जानकारी के अनुसार इस यात्रा पर भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर ज्यादा फोकस रहेगा. बता दें, इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन की यात्रा की थी. जुलाई 2025 में पीएम मोदी ब्रिटेन पहुंचे थे, जिसके कुछ ही महीनों के बाद अब ब्रिटेन के पीएम का भारत दौरा हुआ है. पीएम मोदी के ब्रिटेन दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच लंबे समय से चर्चा में रहे व्यापार समझौते पर मुहर लगी थी. यह भी पढ़े : Navi Mumbai Airport Inauguration: पीएम मोदी आज नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन; जानें, यह एयरपोर्ट कितने हेक्टेयर में फैला है

अमेरिका की ओर से लगाए जा रहे टैरिफ के बीच पीएम स्टार्मर की यात्रा को बेहद अहम बताया जा रहा है. वहीं भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, दोनों नेता विजन 2035 रोडमैप के अनुरूप 'भारत-यूके व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विविध पहलुओं में प्रगति' की समीक्षा करेंगे. बता दें, यह दस वर्षीय योजना व्यापार और निवेश, नवाचार, रक्षा, जलवायु, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों जैसे प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित होगी. वहीं पीएम स्टार्मर के साथ उनका एक प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचा है, जिसमें प्रमुख ब्रिटिश उद्योगों के सीईओ और वरिष्ठ अधिकारी, साथ ही प्रमुख विश्वविद्यालयों और संस्थानों के प्रतिनिधि हैं. इसके अलावा ब्रिटेन के व्यापार और व्यवसाय मंत्री पीटर काइल और निवेश मंत्री जेसन स्टॉकवुड भी भारत दौरे पर पहुंचे हैं.

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "दोनों नेता भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) द्वारा प्रस्तुत अवसरों पर व्यवसायों और उद्योग जगत के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे, जो भविष्य की भारत-ब्रिटेन आर्थिक साझेदारी का एक केंद्रीय स्तंभ है. वे क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे." कीर स्टार्मर और पीएम मोदी मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के छठे संस्करण में शामिल हो सकते हैं. ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के मंच से दोनों नेता दुनिया भर के नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं और नवप्रवर्तकों के साथ बातचीत करेंगे. विदेश मंत्रालय के अनुसार, "यह यात्रा 23-24 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटेन यात्रा में हुई प्रगति को आगे बढ़ाएगी. यह भारत और यूनाइटेड किंगडम के एक दूरदर्शी साझेदारी बनाने के साझा दृष्टिकोण की पुष्टि करने का एक मूल्यवान अवसर प्रदान करेगी."