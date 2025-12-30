Bhandup BEST Bus Accident: भांडुप बेस्ट बस हादसे पर PM मोदी और CM देवेंद्र फडणवीस ने जताया दुख, एक्सीडेंट में 4 लोगों की गई हैं जान
CM Fadnavis- Bus Accident-PM

Bhandup BEST Bus Accident:  मुंबई के भांडुप में बेस्ट बस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई हैऔर कई लोग घायल हुए हैं. हादसे की खबर के बाद पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई. इस दुखद घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा दुख व्यक्त किया. प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्विटर पोस्ट में लिखा: मुंबई के भांडुप में हुए इस हादसे में हुई जान का नुकसान अत्यंत दुखद है, अपने प्रियजनों को खोए परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएँ हैं.मैं घायल लोगों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं.

हादसे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी गहरा दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदनाएँ प्रकट कीं. उन्होंने भांडुप बस हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को पाँच लाख रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा भी की. यह हादसा सोमवार रात उत्तर-पूर्वी मुंबई के भांडुप वेस्ट में, भीड़भाड़ वाली स्टेशन रोड पर हुआ, जब एक BEST (बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट) बस ने पैदल चल रहे लोगों को कुचल दिया. इस दुर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई और 9 अन्य घायल हुए. यह भी पढ़े:  Mumbai BEST Bus Accident: मुंबई में बेस्ट बस का कहर, Bhandup रेलवे स्टेशन के पास लोगों को रौंदा, 4 की मौत, हादसे का दर्दनाक VIDEO आया सामने

हादसे पर पुलिस ने क्या कहा

पुलिस के मुताबिक, बस रिवर्स करते समय बेकाबू हो गई और पास खड़े पैदल चलने वालों से टकरा गई

बाद में चार लोगों की मौत हो गई, जिनमें तीन महिलाएं शामिल हैं। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। मृतकों की पहचान प्रणिता संदीप रसम (35), वर्षा सावंत (25), मानसी मेघश्याम गुरव (49) और प्रशांत शिंदे (53) के रूप में हुई.

ड्राइवर की पहचान संतोष रमेश सावंत (52) के रूप में हुई है, जबकि भगवान भाऊ घारे (47) बस के कंडक्टर थे। हादसे के तुरंत बाद स्थिति को संभालने और इलाके में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई.

मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि बस पटरी से उतरने और सड़क पर चल रहे पैदल चलने वालों को टक्कर मारने से कुछ देर पहले तेज रफ़्तार में थी। पुलिस ने कहा कि जांच के तहत इन दावों की पुष्टि की जा रही है। अधिकारियों ने हादसे की वजह बनने वाली घटनाओं के क्रम का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या कोई मैकेनिकल खराबी या अन्य कारण शामिल थे। घटना की जांच की जा रही है.

ट्रांसपोर्ट सेक्टर के एक्सपर्ट्स के अनुसार, जब तक बस स्टॉप को रीडिजाइन नहीं किया जाता, फुटपाथ साफ नहीं किए जाते, और ट्रैफिक मूवमेंट को बेहतर ढंग से रेगुलेट नहीं किया जाता, तब तक भांडुप और कुर्ला जैसे हादसे बार-बार होने का खतरा बना रहेगा.