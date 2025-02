NASA Lunar Trailblazer Mission: 6 मार्च को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड होगा नासा का लूनर लैंडर, पानी और अन्य संसाधनों की करेगा खोज

नासा (NASA) ने बुधवार को लूनर ट्रेलब्लेजर (Lunar Trailblazer Mission) नामक अंतरिक्ष यान को स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया. यह मिशन चंद्रमा (Moon) के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद पानी और अन्य संसाधनों की खोज करेगा, जो भविष्य में इंसानी बस्तियों के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं.

The SCaN networks are very busy this week supporting multiple launches!

Our Near Space Network will provide comm & nav services to the @NASAUniverse SPHEREx launch & operations, while our Deep Space Network will support the Lunar Trailblazer mission finding water on the Moon. 🌔 pic.twitter.com/UJ5FDHajml

— NASA Space Communications and Navigation (@NASASCaN) February 27, 2025