Zimbabwe vs New Zealand, 2nd Test Match Day 2 Preview: बुलावायो में दूसरे दिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश या जिम्बाब्वे के गेंदबाज मचाएंगे तबाही, यहां जानें पहले पिच रिपोर्ट, मिनी बैटल और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सभी जानकारी

Zimbabwe (Photo: X/@ZimCricketv)

New Zealand National Cricket Team vs Zimbabwe National Cricket Team, 2nd Test Match 2025 Day 2 Preview Update: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ (Test Series) 2025 का दूसरा और आखिरी टेस्ट मुकाबला 7 अगस्त से बुलावायो (Bulawayo) के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब (Queens Sports Club) में खेला जा रहा हैं. पहले टेस्ट मैच में ज़िम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 149 रन बनाए और पूरी टीम ऑलआउट हो गई. ब्रायन बेनेट और बेन करन सस्ते में आउट हो गए, जिससे टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. इसके बाद निक वेल्च और क्रेग एरविन ने क्रमशः 27 और 39 रन बनाकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन दोनों अहम मौकों पर आउट हो गए. तफ़ाद्ज़वा त्सिगा को छोड़कर बाकी बल्लेबाज़ पूरी तरह फ्लॉप रहे और टीम मामूली स्कोर पर सिमट गई. इस सीरीज में जिम्बाब्वे की अगुवाई क्रेग एर्विन (Craig Ervine) कर रहे हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की कमान मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Zimbabwe vs New Zealand, 2nd Test Match Day 2 Live Streaming In India: बुलावायो में दूसरे दिन जिम्बाब्वे के गेंदबाज करेंगे मैच में वापसी? यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

पहले दिन का हाल

दूसरे टेस्ट मैच में ज़िम्बाब्वे के कप्तान क्रेग एर्विन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे की पूरी टीम 48.5 ओवर में महज 125 रन बनाकर सिमट गई. पहले दिन का खेल खत्म होने तक पहली पारी में न्यूजीलैंड की टीम ने 39 ओवरों में एक विकेट खोकर 179 रन बना लिए हैं. पहली पारी में अब तक न्यूजीलैंड की टीम ने 49 रनों की बढ़त हासिल कर ली है. न्यूजीलैंड की तरफ से डेवोन कॉनवे नाबाद 79 रन और जैकब डफी नाबाद 8 रन बनाकर खेल रहे हैं.

टेस्ट क्रिकेट में न्यूज़ीलैंड बनाम जिम्बाब्वे हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स (ZIM vs NZ Head To Head)

न्यूज़ीलैंड और ज़िम्बाब्वे के बीच अब तक टेस्ट क्रिकेट में कुल 17 मुकाबले खेले गए हैं. इन 17 मैचों में न्यूज़ीलैंड ने 11 बार जीत दर्ज की है, जबकि ज़िम्बाब्वे को एक भी मुकाबले में जीत नहीं मिल सकी है. वहीं, 6 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं. यह आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में न्यूज़ीलैंड का ज़िम्बाब्वे पर पूरी तरह दबदबा रहा है.

ज़िम्बाब्वे बनाम न्यूजीलैंड पिच रिपोर्ट (ZIM vs NZ Pitch Report)

जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो टेस्ट मैच का दूसरा मुकाबला आज यानी सात अगस्त से बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा हैं. क्वींस स्पोर्ट्स क्लब की पिच पर पहले बल्लेबाजी करना फायदेमंद साबित हो सकता है क्योंकि यहां की पिच शुरुआत में बल्लेबाजी के लिए बेहद शानदार रहती है और टीमें बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है. इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम के पहले बल्लेबाजी करने की संभावना है.

बुलावायो मौसम का हाल (Bulawayo Weather Report)

जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो टेस्ट मैच का दूसरा मुकाबला आज यानी सात अगस्त से बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा हैं. बुलावायो में गुरूवार को दूसरे टेस्ट मुकाबले के दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है. अधिकतम तापमान 20°C जबकि न्यूनतम तापमान 8°C रहने का अनुमान है.

ज़िम्बाब्वे बनाम न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के लिए मुख्य खिलाड़ी (ZIM vs NZ Key Players To Watch Out): ब्रेंडन टेलर, सीन विलियम्स, क्रेग एर्विन, सिकंदर रजा, ब्लेसिंग मुजाराबानी, डेवोन कॉनवे, रचिन रवींद्र और डेरिल मिशेल ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दूसरे को कर सकते है परेशान (ZIM vs N Mini Battle): न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज डेवोन कॉनवे और ज़िम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ट्रेवर ग्वांडू के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, रचिन रवीन्द्र और ब्लेसिंग मुजाराबानी के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

जिम्बाब्वे बनाम न्यूज़ीलैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल कब और कहां खेला जाएगा?

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ 2025 का दूसरा और आखिरी टेस्ट मुकाबला 7 अगस्त से बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा हैं.

जिम्बाब्वे बनाम न्यूज़ीलैंड दूसरे टेस्ट 2025 का लाइव टेलीकास्ट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

ज़िम्बाब्वे बनाम न्यूजीलैंड दूसरे टेस् 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में क्रिकेट प्रशंसकों के लिए FanCode ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. हालांकि, दूसरे टेस्ट का भारत में किसी भी टीवी चैनल पर लाइव टेलिकास्ट नहीं किया जाएगा. ऐसे में जो दर्शक इन मुकाबलों को लाइव देखना चाहते हैं, वे FanCode प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं. FanCode पर दोनों टेस्ट मैचों की हाई-क्वालिटी स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी, जिसके लिए दर्शकों को मैच पास या सब्सक्रिप्शन खरीदना होगा.

नोट: ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.