पिंजरे में रखे अंडे को निगलने के बाद सांप का बाहर निकलना हुआ मुश्किल, फिर जो हुआ... देखें Viral Video

Snake Viral Video: दुनिया भर में पाए जाने वाले जीवों में सांपों को बेहद खतरनाक जीव माना जाता है. अगर सांप जहरीला है तो उससे कोसों दूर रहने में ही लोग अपनी भलाई समझते हैं, क्योंकि अगर सांप ने काट लिया तो फिर उसके जहर की एक बूंद किसी की भी जान लेने के लिए काफी है. सांपों की खासियत यह भी है कि वो खुद से बड़े शिकार को भी निकल लेते हैं, खासकर अजगर की बात करें तो वो खुद से कई गुना बड़े शिकार को आसानी से निगलकर उसका काम तमाम करने के लिए जाने जाते हैं. वहीं सोशल मीडिया (Social Media) पर एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें सांप (Snake) अपने मुंह से बड़े अंडे (Egg) को निगल लेता है, लेकिन जिस पिंजरे में अंडा रखा होता है, उसे निगलने के बाद वो वहां से निकल नहीं पाता है.

इस वीडियो को @chude__ नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- इस अर्थव्यवस्था में सांप भी अंडे नहीं खरीद सकते. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 9 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा है- सांप पहले तो डर गया, फिर उसने टॉर्च की रोशनी के खतरे के स्तर को तौला और उसे 0 रेटिंग दी. फिर उसने अंडे को वापस निगलना शुरू कर दिया. इसे सी फ़िनिश कहते हैं. एक अन्य यूजर ने लिखा है- अंडे को खाने का एकमात्र तरीका यह है कि वह पिंजरे में रहे और उसके पचने का इंतजार करे.

अंडे को निगलने के बाद पिंजरे से सांप का बाहर निकलना हुआ मुश्किल

Even Snakes can’t afford Eggs in this economy. pic.twitter.com/c8cXovdVWc

— Chudé (@chude__) March 8, 2025