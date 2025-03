Sunita Williams Return Updates: 9 महीने बाद धरती पर लौटेंगी सुनीता विलियम्स, 19 मार्च को होगी वापसी; स्पेसएक्स क्रू-10 के अंतरिक्ष यात्री संभालेंगे ISS की कमान (Watch Video)

Sunita Williams Return Updates: भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विलमोर करीब 9 महीने बाद धरती पर लौटने वाले हैं. दरअसल, एलन मस्क की स्पेसएक्स ने शनिवार 15 मार्च को फ्लोरिडा से क्रू-10 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिसके तहत चार अंतरिक्ष यात्रियों, नासा के ऐनी सी. मैकक्लेन और निकोल एयर्स, जापान के ताकुया ओनिशी और रूस के किरिल पेसकोव को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर भेजा गया है.

नासा के अनुसार, क्रू-10 के चार नए अंतरिक्ष यात्री ISS पर पहुंचकर वहां की जिम्मेदारी संभालेंगे, जिसके बाद सुनीता विलियम्स और उनके बाकी क्रू-9 के सदस्य 19 मार्च को वापस लौटेंगे.

Have a great time in space, y'all!

#Crew10 lifted off from @NASAKennedy at 7:03pm ET (2303 UTC) on Friday, March 14. pic.twitter.com/9Vf7VVeGev

— NASA (@NASA) March 14, 2025