Viral Video: आराम फरमा रही बाघिन के शरीर पर चढ़कर शरारत करने लगे नन्हे बाघ, मनमोहक वीडियो हुआ वायरल

Viral Video: छोटे बच्चे जितने क्यूट होते हैं, उतने ही वो शरारती और मस्तीखोर भी होते हैं. छोटे बच्चे अक्सर अपनी शरारतों से अपने माता-पिता को परेशान करते हैं, लेकिन उनकी शरारतें माता-पिता के चेहरे पर मुस्कान भी ले आती हैं. चाहे इंसान के बच्चे हों या फिर जानवरों के, शरारत के मामले में दोनों बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं. आपने अपने माता-पिता को परेशान करते नन्हे जानवरों के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखे होंगे. इसी कड़ी में एक मनमोहक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें आराम फरमा रही बाघिन (Tigress) के पास आकर दो नन्हे शेर (Baby Tigers) शरारत करने लगते है. वो अपनी मां के शरीर पर चढ़कर उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं.

इस वीडियो को @TheCatsX नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- सभी बच्चे एक जैसे होते हैं. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 941k व्यूज मिल चुके हैं. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा है- मां धैर्य का वैकल्पिक शब्द है, जबकि दूसरे यूजर ने लिखा है- बेचारी मां. यह भी पढ़ें: Viral Video: आराम फरमा रहे माता-पिता को नन्हे शेर ने बुरी तरह से डराया, देखने लायक है शेर और शेरनी का रिएक्शन

आराम फरमा रही बाघिन को परेशान करने लगे नन्हे बाघ

All babies are the same 😂 pic.twitter.com/pq8FCTHUSQ

— The Cats 𝕏 (@TheCatsX) March 14, 2025