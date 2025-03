Holi Bhai Dooj 2025: भाई-बहन के स्नेह का पर्व है होली भाई दूज, जानें तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त और विधि

होली भाई दूज 2025 (Photo Credits: File Image)

Holi Bhai Dooj 2025 Shubh Muhurat And Tilak Vidhi: हिंदू पंचांग के अनुसार साल में दो बार भाई दूज (Bhai Dooj) का त्योहार मनाया जाता है, पहला कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है, जबकि दूसरी बार भाई दूज का पर्व होली (Holi) के बाद चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है. अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से इस साल 16 मार्च को भाई दूज मनाया जा रहा है, जिसे होली भाई दूज (Holi Bhai Dooj) और भ्रातृ द्वितीया कहा जाता है. भाई-बहन के स्नेह के इस पर्व पर बहनें शुभ मुहूर्त में अपने भाइयों के माथे पर तिलक करती हैं और उसके लंबी उम्र, अच्छी सेहत और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं. आइए जानते हैं भाई-बहन के स्नेह के पर्व होली भाई दूज पर तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त और विधि.

होली भाई दूज तिथि और मुहूर्त

द्वितीया तिथि प्रारंभ- 15 मार्च 2025 को दोपहर 02:33 बजे से,

द्वितीया तिथि समाप्त- 16 मार्च 2025 को शाम 04:58 बजे तक.

तिलक का शुभ मुहूर्त- सुबह से लेकर शाम 04:58 बजे तक.

तिलक लगाने की विधि

होली भाई दूज पर बहनें अपने भाई को शुभ मुहूर्त में तिलक लगाती हैं. इसके लिए एक साफ थाली लें, उसमें लाल चंदन, गंगाजल डालकर तिलक बनाएं, दीपक तैयार करें, थाली में अक्षत और मिठाई भी रखें. अब सबसे पहले भगवान विष्णु के चरणों में तिलक लगाएं, फिर 27 बार ‘ऊं नमो नारायणाय’ मंत्र का जाप करें. अब अपने भाई को उत्तर-पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठाएं, उनके सिर पर कपड़ा या रूमाल डालें. इसके बाद अपने भाई के माथे पर तिलक, अक्षत लगाकर उनकी आरती उतारें और फिर मिठाई खिलाकर अपने भाई का मुंह मीठा कराएं.