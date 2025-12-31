New Year Eve 2026 Wishes: न्यू ईयर ईव के इन प्यार भरे हिंदी Quotes, Facebook Greetings, WhatsApp Messages को भेजकर दें प्रियजनों को बधाई

हैप्पी न्यू ईयर ईव (Photo Credits: File Image)

New Year Eve 2026 Wishes in Hindi: दुनिया के ज्यादातर देशों में हर साल 1 जनवरी को नए साल (New Year) का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है और लोग 31 दिसंबर की शाम से ही जश्न में सराबोर हो जाते हैं, क्योंकि न्यू ईयर ईव (New Year Eve) पर ही लोग जमकर पार्टी करने लगते हैं. नए साल की पूर्व संध्या पर देश और दुनिया भर के लोग या तो अपने घरों में पार्टी करते हैं या फिर किसी डेस्टिनेशन पर चले जाते हैं. कई जगहों पर इस जश्न को मनाने के लिए खास इवेंट्स का आयोजन किया जाता है और हर कोई मस्ती में सराबोर नजर आता है. रात में जब घड़ी की सुइयां रात 12 बजे पर आकर रुकती हैं, तब हर कोई जोश और उत्साह से अपनी बाहें खोलकर नए साल का स्वागत करता है, फिर नए साल की बधाई देने का सिलसिला भी शुरु हो जाता है.

दरअसल, साल के आखिरी त्योहार क्रिसमस सेलिब्रेशन के साथ ही नए साल का काउंटडाउन शुरु हो जाता है और लोग नए साल के स्वागत की तैयारियों में जुट जाते हैं. क्रिसमस सेलिब्रेशन के बाद से ही न्यू ईयर सेलिब्रेशन में जुट जाते हैं. ऐसे में न्यू ईयर ईव पर आप इन प्यार भरे हिंदी विशेज, कोट्स, फेसबुक ग्रीटिंग्स, वॉट्सऐप मैसेजेस को भेजकर प्रियजनों को नए साल की पूर्व संध्या पर बधाई दे सकते हैं.

1- जनवरी गई, फरवरी गई, गए सारे त्योहार,

नए साल की बेला पर झूम रहा संसार

अब जिसका आपको था बेसब्री से इंतजार,

मंगलमय हो आपके लिए 2026 का साल.

हैप्पी न्यू ईयर ईव

2- साल आते रहेंगे और जाते रहेंगे,

लेकिन मेरा प्यार हमेशा एक जैसा रहेगा,

इसमें कभी कमी नहीं आएगी,

उल्टा यह दोगुनी गति से बढ़ेगा.

हैप्पी न्यू ईयर ईव

3- बीते साल को विदा इस कदर करते हैं,

जो नहीं किया वो भी कर गुजरते हैं,

नए साल के आने की खुशियां तो सब मनाते हैं,

हम इस बार बीते साल की यादों का जश्न मनाते है.

हैप्पी न्यू ईयर ईव

4- हर साल आता है,

हर साल जाता है,

इस आने वाले साल,

आपको वो सब मिले

जो आपका दिल चाहता है.

हैप्पी न्यू ईयर ईव

5- इस नए साल में... जो तू चाहे वो तेरा हो,

हर दिन खूबसूरत और रातें रोशन हो,

कामयाबी चूमती रहे तेरे कदम हमेशा यार.

नया साल मुबारक हो तुझे मेरे यार.

हैप्पी न्यू ईयर ईव

गौरतलब है कि कई लोग जहां नए साल का स्वागत करने के लिए अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ किसी फेवरेट डेस्टिनेशन पर निकल जाते हैं तो वहीं कई लोग अपने घर पर रहकर परिवार वालों के साथ न्यू ईयर का वेलकम करना पसंद करते हैं. नए साल का जश्न न्यू ईयर ईव यानी नए साल की पूर्व संध्या से ही शुरु हो जाता है. नए साल की पूर्व संध्या यानी 31 दिसंबर को लोग अपने दोस्तों-रिश्तेदारों के साथ मिलकर पुराने साल को विदा करते हुए रात 12 बजे नए साल का खुशी-खुशी स्वागत करते हैं.