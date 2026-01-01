January 2026 Vrat And Festivals: मकर संक्रांति, वसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस सहित जनवरी में पड़ेंगे कई बड़े व्रत व त्योहार, देखें पूरी लिस्ट

जनवरी 2026 (Photo Credits: File Image)

January 2026 Vrat And Festivals: साल 2026 की शुरुआत आस्था और उल्लास के संगम के साथ हो रही है. जनवरी का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार पौष और माघ मास के अंतर्गत शुरु हो चुका है, जिसका हिंदू धर्म में खास महत्व है. इस महीने दान-पुण्य और स्नान का विशेष महत्व बताया गया है. नए साल के पहले महीने यानी जनवरी में मकर संक्रांति और पोंगल जैसे फसल उत्सवों के साथ-साथ वसंत पंचमी जैसा विद्या की देवी का पर्व भी मनाया जाएगा. वहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है. आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं कि जनवरी 2026 में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में... यह भी पढ़ें: New Year 2026 Google Doodle: नए साल के स्वागत में गूगल ने बनाया खास डूडल, डायरी और कॉफी के साथ दी 'नई शुरुआत' की प्रेरणा

प्रमुख त्योहारों की तिथियां और महत्व

जनवरी 2026 में त्योहारों का सिलसिला 1 तारीख को अंग्रेजी नव वर्ष और गुरु प्रदोष व्रत के साथ शुरू होगा. महीने के मध्य में सूर्य का मकर राशि में प्रवेश उत्तर भारत में 'मकर संक्रांति' और दक्षिण में 'पोंगल' के रूप में मनाया जाएगा.

मकर संक्रांति और पोंगल (14 जनवरी): सूर्य के उत्तरायण होने का यह पर्व इस साल 14 जनवरी, बुधवार को मनाया जाएगा. इसी दिन षटतिला एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा.

सूर्य के उत्तरायण होने का यह पर्व इस साल 14 जनवरी, बुधवार को मनाया जाएगा. इसी दिन षटतिला एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा. वसंत पंचमी (23 जनवरी): माघ शुक्ल पंचमी को मनाया जाने वाला यह पर्व 23 जनवरी को है। इस दिन सरस्वती पूजा का विधान है और इसे अबूझ मुहूर्त भी माना जाता है.

माघ शुक्ल पंचमी को मनाया जाने वाला यह पर्व 23 जनवरी को है। इस दिन सरस्वती पूजा का विधान है और इसे अबूझ मुहूर्त भी माना जाता है. गणतंत्र दिवस (26 जनवरी): इस साल 26 जनवरी को सोमवार है, जिससे कई लोगों के लिए एक लंबा वीकेंड (Long Weekend) भी बन रहा है.

जनवरी 2026 के मुख्य व्रत और त्योहार (कैलेंडर)

तारीख व्रत / त्योहार 01 जनवरी (गुरुवार) अंग्रेजी नव वर्ष, गुरु प्रदोष व्रत 03 जनवरी (शनिवार) पौष पूर्णिमा, शाकंभरी जयंती 06 जनवरी (मंगलवार) सकट चौथ (संकष्टी चतुर्थी) 12 जनवरी (सोमवार) स्वामी विवेकानंद जयंती (राष्ट्रीय युवा दिवस) 13 जनवरी (मंगलवार) लोहड़ी 14 जनवरी (बुधवार) मकर संक्रांति, पोंगल, षटतिला एकादशी 16 जनवरी (शुक्रवार) मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत 18 जनवरी (रविवार) माघ अमावस्या (मौनी अमावस्या) 19 जनवरी (सोमवार) माघ गुप्त नवरात्रि प्रारंभ 23 जनवरी (शुक्रवार) वसंत पंचमी, सरस्वती पूजा, सुभाष चंद्र बोस जयंती 25 जनवरी (रविवार) रथ सप्तमी, भानु सप्तमी 26 जनवरी (सोमवार) गणतंत्र दिवस 29 जनवरी (गुरुवार) जया एकादशी 30 जनवरी (शुक्रवार) महात्मा गांधी पुण्यतिथि (शहीद दिवस), प्रदोष व्रत

मौनी अमावस्या और गुप्त नवरात्रि का संयोग

धार्मिक दृष्टिकोण से 18 जनवरी को पड़ने वाली 'मौनी अमावस्या' अत्यंत फलदायी मानी जा रही है. इस दिन प्रयागराज और अन्य पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है. इसके ठीक अगले दिन यानी 19 जनवरी से 'माघ गुप्त नवरात्रि' की शुरुआत होगी, जिसमें शक्ति की साधना करने वाले साधक दस महाविद्याओं की पूजा करते हैं.

बैंक और सार्वजनिक अवकाश

जनवरी के महीने में कई महत्वपूर्ण छुट्टियां भी पड़ रही हैं. 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) पर देश भर में सार्वजनिक अवकाश रहेगा. इसके अलावा, राज्यों के आधार पर 14 और 15 जनवरी (संक्रांति/पोंगल) को भी कई क्षेत्रों में बैंक बंद रहेंगे. दिल्ली जैसे महानगरों में 14, 26 और 30 जनवरी को 'ड्राई डे' भी घोषित किया गया है.