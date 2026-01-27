गणतंत्र दिवस या रोमांस? स्कूल के मंच पर महिला के साथ डांस करते 'रील क्रिएटर' का वीडियो वायरल, भड़के यूजर्स (Watch Video)

गणतंत्र दिवस या रोमांस (Photo Credits: Instagram/sunil4574yadav)

नई दिल्ली: देश भर में गणतंत्र दिवस 2026 (Republic Day) का उत्साह मनाया जा रहा है, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो ने विवाद खड़ा कर दिया है. वायरल हो रहे इस वीडियो (Viral Video) में एक 'रील क्रिएटर' (Reel Creator) एक स्कूल के मंच पर एक महिला के साथ डांस करता नजर आ रहा है. राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर शैक्षणिक संस्थान में किए गए इस 'रोमांटिक' परफॉर्मेंस (Romantic Performance) को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं और इसे देश के गरिमामय पर्व का अपमान बता रहे हैं.

रिपोर्ट्स के अनुसार, वीडियो में नजर आ रहे शख्स की पहचान सुनील यादव के रूप में हुई है, जो सोशल मीडिया पर रील क्रिएटर के तौर पर जाने जाते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि पृष्ठभूमि में एक देशभक्ति गीत बज रहा है, लेकिन सुनील यादव और उनके साथ मंच पर मौजूद महिला का डांस काफी 'रोमांटिक' शैली का है. यह कार्यक्रम एक स्कूल के स्टेज पर आयोजित किया गया था, जहां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जा रहा था.

नेटिजन्स ने जताई कड़ी नाराजगी

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. लोगों का तर्क है कि स्कूल जैसे संस्थान में और विशेषकर गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय अवसर पर इस तरह का प्रदर्शन कतई उचित नहीं है.

एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, ‘यह देशभक्ति हो रही है या कुछ और?’ वहीं एक अन्य यूजर ने नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, ‘यह कहीं से भी देशभक्त जैसा प्रदर्शन नहीं लग रहा है.’ अधिकांश लोग इस बात से खफा हैं कि राष्ट्रीय गौरव के गीतों का इस्तेमाल मनोरंजन और रील बनाने के लिए इस तरह से किया जा रहा है. यह भी पढ़ें: Tina Dabi Republic Day Video: गणतंत्र दिवस पर सलामी की दिशा को लेकर चर्चा में आईं आईएएस टीना डाबी; वीडियो वायरल होने पर दी सफाई, कहा- 'मानवीय भूल थी'

गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान 'रील क्रिएटर' ने एक महिला के साथ डांस किया

गणतंत्र दिवस पर महिला के साथ 'रील क्रिएटर' के डांस का वीडियो वायरल होने पर नेटिज़न्स की प्रतिक्रिया

