VIDEO: शराब के नशे में धुत होकर बिना शर्ट के स्कूल में घुसा शख्स, छात्रों को निकाला बाहर, टीचर्स को दिखाया गुस्सा, मेरठ का वीडियो आया सामने

मेरठ, उत्तर प्रदेश: मेरठ जिले के जटौला गांव से एक वीडियो सामने आया है. जहांपर एक शराबी बिना शर्ट के स्कूल में घुसकर छोटे छोटे छात्रों को स्कूल से बाहर भगा देता है और इसके बाद यहां बैठी महिला टीचर के साथ काफी बदतमीजी करता है. इस आरोपी का नाम बबला गुर्जर बताया जा रहा है. इस दौरान स्कूल में शिक्षिका के साथ दूसरी महिला कर्मचारी भी बैठी होती है. एक शख्स इसको रोकने के कोशिश करता है. लेकिन ये नहीं मानता. ये टीचर से बहस करता है. आपने बच्चों आज खाने में क्या दिया था. टीचर कहती है, खाना दे दिया हमने.

इसके बाद ये महिला टीचर जो वीडियो बना रहा होती है, उसके साथ बदतमीजी करता है और सामने की मेज पर जाकर बैठ जाता है और छाती पीटते हुए कहता है, बना लो वीडियो, बबला गुर्जर नाम है मेरा. इस दौरान वह महिला टीचर का मोबाइल छिनने की कोशिश भी करता है. इस घटना के वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने इस आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @HateDetectors नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:VIDEO: सस्पेंड होने से नाराज पूर्व महिला हेडमास्टर ने स्कूल पहुंचकर मचाया जमकर हंगामा, हाथों में डंडा लेकर मारपीट तक आई नौबत, आगरा जिले की घटना

सरकारी स्कूल में घुसकर शराबी शख्स ने किया हंगामा

A drunk goon enters a primary school in #UttarPradesh's #Meerut, harasses female teachers, and forces young girls out of class! pic.twitter.com/IHUnks2lZU

