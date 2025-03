India Masters vs West Indies Masters, IML T20 2025 Final Match Scorecard: फाइनल मुकाबले में वेस्टइंडीज ने टीम इंडिया को दिया 149 रनों का लक्ष्य, लेंडल सिमंस ने खेली तूफानी पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

इंडिया मास्टर्स बनाम वेस्टइंडीज मास्टर्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Masters Cricket Team vs West Indies Masters Cricket Team, International Masters League T20 2025 Final Match Scorecard: इंटरनेशनल मास्टर्स लीग (IML) टी20 2025 का फाइनल मुकाबला आज यानी 16 मार्च को भारतीय मास्टर्स क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज मास्टर्स क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रायपुर (Raipur) के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम (Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium) में खेला जा रहा हैं. इंडिया मास्टर्स ने जहां पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया मास्टर्स को 94 रनों के बड़े अंतर से हराया, वहीं वेस्टइंडीज मास्टर्स ने श्रीलंका मास्टर्स को 6 रनों से हराकर फाइनल में जगह बनाई है. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के हाथों में हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की अगुवाई ब्रायन लारा (Brian Lara) कर रहे हैं. INDM vs WIM, IML T20 2025 Final Live Streaming: इंटरनेशनल मास्टर्स लीग टी20 के फाइनल में वेस्टइंडीज मास्टर्स को हराकर ताज पर कब्ज़ा करने उतरेगी इंडिया मास्टर्स, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड:

West Indies Masters 148/7 in 20 overs (L Simmons 57; V Kumar 3/26, S Nadeem 2/12) vs India Masters in IML 2025 final #IML2025 #IndiaMasters #WestIndiesMasters #IMLT20

Live Updates:https://t.co/CnL66SKXlr

— CricketNDTV (@CricketNDTV) March 16, 2025