Martin Garrix का नवी मुंबई कॉन्सर्ट बना दुनिया का सबसे बड़ा होली सेलिब्रेशन, 45 हजार फैंस और Arijit Singh का सरप्राइज

Navi Mumbai Concert, @MartinGarrix (Photo Credits: X)

Martin Garrix's Navi Mumbai Concert: ग्लोबल ईडीएम सेंसेशन मार्टिन गैरिक्स ने नवी मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में 14 मार्च को दुनिया के सबसे बड़े होली सेलिब्रेशन का नया रिकॉर्ड बनाया. इस इवेंट में 45,000 से ज्यादा फैंस शामिल हुए, जिसने संगीत प्रेमियों के लिए एक ऐतिहासिक रात बना दी.इस भव्य आयोजन में एरियल ड्रोन डिस्प्ले, जबरदस्त आतिशबाज़ी और हाई-वोल्टेज परफॉर्मेंस शामिल रही. स्पेसबाउंड प्रोडक्शंस द्वारा तैयार किए गए एलईडी और लेज़र शो ने पूरे स्टेडियम को एक दमदार नियोन-लाइट और बास-थंपिंग एरिना में बदल दिया.

शो की सबसे खास बात 300-ड्रोन परफॉर्मेंस रही, जिसमें गैरिक्स के ‘+ x’ लोगो, दिल और एंजल विंग्स को आसमान में बनाया गया. उन्होंने अपने सेशन की शुरुआत जोशीले अंदाज़ में की और फैंस से पूछा, "कासा काय, मुंबई?" इसके बाद उन्होंने अपने सुपरहिट ट्रैक्स ‘Animals’, ‘High On Life’ और ‘In The Name Of Love’ परफॉर्म किए.

Angels For Each Other will be yours this thursday.. ❤️❤️https://t.co/U1m6WX6MX3 pic.twitter.com/ksEmLbITeZ — MARTIN GARRIX (@MartinGarrix) March 10, 2025

अरिजीत सिंह ने दिया सरप्राइज़

इंडियन म्यूज़िक आइकन अरिजीत सिंह ने अचानक मंच पर आकर फैंस को चौंका दिया. उन्होंने गैरिक्स के साथ उनके कोलैबरेशन सॉन्ग ‘Angels for Each Other’ पर परफॉर्म किया, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया.

Arijit Singh x Martin Garrix 😍❤️ pic.twitter.com/jHf6IRoc68 — ARIJITIAN FANS (@arijitianfans) March 14, 2025

गैरिक्स ने मुंबई को दिया खास ट्रिब्यूट

यह यादगार रात आतिशबाज़ी, सिंक्रोनाइज़ ड्रोन आर्ट और मार्टिन गैरिक्स के मुंबई को समर्पित इमोशनल ट्रिब्यूट के साथ खत्म हुई. शो के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "Forever in my heart… Thank you, Mumbai!"