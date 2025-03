Andhra Pradesh Goods Train: आंध्र प्रदेश से विशाखापट्टनम जा रही मालगाड़ी भारी लोड की वजह गर्डर से टकराई, ट्रैक क्षतिग्रस्त होने से ट्रेन सेवा प्रभावित; VIDEO

Andhra Pradesh Goods Train: आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में ट्रेन हादसा हुआ.अनकापल्ली से विशाखापट्टनम जा रही एक मालगाड़ी भारी लोडिंग के कारण गर्डर से टकरा गई, जिससे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया और मालगाड़ी अनकापल्ली के पास रुक गई. राहत की बात यह है कि कोई हानि नहीं हुई.

हादसे के कारण अनकापल्ली और विशाखापट्टनम के बीच ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. क्योंकि ट्रैक पर ही मालगाड़ी के रुकने की वजह से इस मार्ग से आने-जाने वाली सभी ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है.हालांकि, यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रल विभाग दूसरे ट्रैक से गाड़ियां चल रहा हैं. यह भी पढ़े: Sawai Madhopur Goods Train Derailed: राजस्थान के सवाई माधोपुर के पास रेल हादसा, मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतरे; किसी तरह का नुकसान नहीं (Watch Video)

#WATCH | Andhra Pradesh | A goods train travelling from Anakapalli to Visakhapatnam collided with a girder due to heavy loading today, damaging the track and coming to a halt near Anakapalli.

Train services between Anakapalli and Visakhapatnam were temporarily disrupted.… pic.twitter.com/Oj2tZk77uw

