इस साल 17 मार्च को दुनिया भर में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की 63वीं जयंती मनाई जा रही है. कल्पना का जन्म 17 मार्च, 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था. भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ने 1997 में स्पेस शटल कोलंबिया से मिशन विशेषज्ञ और इस मिशन पर प्राथमिक रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा शुरू की थी. उन्होंने इस मिशन में 15 दिन और 16 घंटे में पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं पूरी की थीं. कल्पना चावला की जयंती के अवसर पर कई नेताओं ने अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला को याद किया और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की. यह भी पढ़ें: Shiv Jayanti 2025 Messages In Marathi: शिव जयंती पर ये मराठी विशेज WhatsApp Status और HD Wallpapers के जरिए भेजकर छत्रपति शिवाजी महाराज को करें याद!

Kalpana Chawla was the first Indian-born woman in space.

Her journey from Karnal to the cosmos shattered social barriers, especially for young Indian women, who today can aspire to reach for the stars.

With hearts full of pride, we pay our humble tributes! pic.twitter.com/ZvigD0SmHo

— Congress (@INCIndia) March 17, 2025