सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक मैसेज में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार छात्रों को मुफ्त लैपटॉप मुहैया करा रही है. मैसेज में यूजर से इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने को कहा गया है. हालांकि, प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) फैक्ट चेक ने इस मैसेज को फर्जी पाया है. पीआईबी ने यूजर्स से संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने का आग्रह किया है. सरकारी एजेंसी ने यूजर्स को हमेशा आधिकारिक स्रोतों से जानकारी सत्यापित करने की सलाह भी दी है. यह भी पढ़ें: Fact Check: केंद्र सरकार ने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 अप्रैल 2026 घोषित की है? PIB ने वायरल खबर का किया पर्दाफाश

Beware of Fraudsters❗️

A message is being circulated with a link claiming that the central government is providing free laptops to students.#PIBFactCheck

❌ This message is fake

🚫 Do not click on suspicious links

▶️ Always verify information through official sources pic.twitter.com/7L2efMoupE

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) March 10, 2025