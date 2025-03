आईपीएल 2025 सीजन को शुरू होने अब बस कुछ ही दिनों का समय बचा है. क्रिकेट फैंस इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. इस बीच ग्राहकों को आगामी आईपीएल मैचों का लाइव स्कोर और फीड देखने में सक्षम बनाने के लिए जियो ने खास रिचार्ज प्लान पेश किया है. जो किफायती कीमत और हाई-स्पीड इंटरनेट ​​5G नेटवर्क प्रदान करेगी. जियो ने आगामी क्रिकेट सीजन के लिए 299 रुपये या उससे अधिक के प्लान के साथ 90 दिनों की अवधि के लिए अनलिमिटेड ऑफर की घोषणा की है.

यह ऑफर पुराने और नए जिओ यूज़र्स दोनों के लिए है. इस ऑफर में आप 90 दिनों तक मोबाइल और टीवी पर 4k में मैच देख सकेंगे. यह ऑफर 17 मार्च से 31 मार्च तक ही रहेगा. इस ऑफर की शुरुआत आज से हो रही है. जिओ यूज़र को 299 या उससे अधिक के रिचार्ज के प्लान के साथ मिलेगा. इसके अलावा जिन यूज़र्स ने पहले से ही रिचार्ज कर लिया है. उन्हें 100 रूपया का ऐड ऑन रिचार्ज करना होगा. इस रिचार्ज के करते ही 22 मार्च से अगले 90 दिनों पैक वैलिड रहेगा. नीचे आप पूरी जानकारी देख सकतें हैं.

#JustIn | #Jio announces unlimited offer for the upcoming #cricketseason for a period of 90 days with plans of Rs 299 or above pic.twitter.com/CSAFAOFNnU

— CNBC-TV18 (@CNBCTV18Live) March 17, 2025