Mumbai Indians Players Perform Victory Lap: मुंबई इंडियंस ने विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) के इतिहास में सबसे सफल फ्रेंचाइजी का खिताब अपने नाम कर लिया है. हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस ने 15 मार्च को खेले गए WPL 2025 के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को 8 रनों से हराकर खिताबी जीत दर्ज की. इस जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस ने टूर्नामेंट के इतिहास में दूसरी बार खिताब पर कब्जा जमाया. इससे पहले हरमनप्रीत कौर की टीम ने WPL के उद्घाटन सत्र का खिताब भी अपने नाम किया था. रोमांचक फाइनल मुकाबले के बाद मुंबई इंडियंस की खिलाड़ियों ने ब्रेबॉर्न स्टेडियम में शानदार विक्ट्री लैप किया. WPL के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर इस विक्ट्री लैप का वीडियो शेयर किया गया, जो तेजी से वायरल हो रहा है.

मुंबई इंडियंस ने ब्रेबॉर्न स्टेडियम में किया विक्ट्री लैप

Pure Jubilations 🥳

Celebrating a special triumph in front of their home crowd 🏆🏠#MI fans couldn't have asked for a better night 🤩#TATAWPL | #DCvMI | #Final | @mipaltan pic.twitter.com/IwdCmcED8k

— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) March 15, 2025