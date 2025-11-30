इंडियन प्रीमियर लीग में आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स समेत चार टीमों के लिए खेल चुके साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस आईपीएल 2026 ऑक्शन का हिस्सा नहीं होंगे. फाफ डु प्लेसिस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से पुष्टि करके बताया कि वो 16 दिसंबर को होने वाले मिनी ऑक्शन में भाग नहीं लेंगे. फाफ डु प्लेसिस छोड़ उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग (PSL 2026) में खेलने का निर्णय लिया है. फाफ डु प्लेसिस ने सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट जारी कर लिखा कि आईपीएल में 14 साल खेलने के बाद, मैंने फैसला लिया है कि मैं इस बार ऑक्शन का हिस्सा नहीं बनूंगा. यह बहुत बड़ा फैसला है. डु प्लेसिस ने आगे कहा कि अलग-अलग टीमों में अलग-अलग खिलाड़ियों के साथ खेलना उनका सौभाग्य रहा.

