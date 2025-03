जब पहली बार नन्हे भालुओं ने देखा विशालकाय बाइसन, कुछ ऐसा था उनका रिएक्शन (Watch Viral Video)

Bison and Bear Viral Video: सोशल मीडिया (Social Media) पर आए दिन जंगल की दुनिया से आश्चर्य में डालने वाले कई हैरतअंगेज वीडियो सामने आते रहते हैं. कई बार खूंखार शिकारी जानवरों और कमजोर जानवरों की लड़ाई देखकर दिल दहल जाता है, जबकि कई बार कुछ ऐसे वीडियो आते हैं जो अपने आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं. उनमें भी अगर वीडियो नन्हे जानवरों (Animals) से जुड़े हो तो उसका क्या कहना? इसी कड़ी में एक दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें अपनी मां भालू के साथ जा रहे नन्हे भालुओं (Bears) की नजर जब एक विशालकाय बाइसन (Bison) पर पड़ती है तो उनका रिएक्शन देखने लायक होता है.

इस वीडियो को @gunsnrosesgirl3 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- शिशु भालू ने पहली बार बाइसन देखा. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 1.5 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं.

नन्हे भालुओं ने पहली बार देखा बाइसन

Baby bears see a bison for the first time,

