अमेरिका में लोग कम पी रहे हैं शराब, 90 साल का रिकॉर्ड टूटा, जानें क्या है इसकी बड़ी वजह

Credit-(Pixabay)

अमेरिका में शराब पीने वालों की संख्या में एक बड़ी गिरावट देखी गई है, जो पिछले लगभग 90 सालों में सबसे कम है. एक नए गैलप (Gallup) सर्वे के मुताबिक, अब सिर्फ 54% अमेरिकी वयस्क ही शराब पीते हैं. यह गिरावट इसलिए आ रही है क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग यह मानने लगे हैं कि थोड़ी मात्रा में भी शराब पीना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है.

सोच में आया बड़ा बदलाव

इस सर्वे में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि अब रिकॉर्ड 53% अमेरिकी मानते हैं कि सीमित मात्रा में शराब पीना भी स्वास्थ्य के लिए बुरा है. यह एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि 2015 में सिर्फ 28% लोग ही ऐसा सोचते थे.

इस बदलती सोच के पीछे सबसे बड़ा हाथ युवाओं का है. खासकर 18 से 34 साल के युवा अब यह मानने लगे हैं कि "दिन में एक या दो ड्रिंक" भी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है. हालांकि, अब बड़ी उम्र के लोग भी इस बात को धीरे-धीरे मान रहे हैं.

क्यों बदल रही है लोगों की राय?

पहले एक धारणा थी कि थोड़ी शराब, खासकर वाइन, दिल के लिए अच्छी हो सकती है. लेकिन हाल के वर्षों में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस बात को खारिज कर दिया है. अब पक्के सबूत हैं कि शराब पीने से स्वास्थ्य को नुकसान होता है और यह कैंसर का एक प्रमुख कारण है.

अमेरिका के पूर्व सर्जन जनरल विवेक मूर्ति ने तो यहां तक सिफारिश की थी कि शराब की बोतलों पर कैंसर की चेतावनी वाला लेबल लगाया जाना चाहिए. उनका कहना था कि शराब अमेरिका में कैंसर के लगभग 1,00,000 मामलों के लिए जिम्मेदार है.

पीने की आदतों पर भी पड़ रहा असर

सेहत की यह चिंता लोगों की पीने की आदतों पर भी असर डाल रही है. जो लोग शराब पूरी तरह से छोड़ नहीं रहे हैं, वे भी अब पहले से कम पी रहे हैं. सर्वे में पाया गया कि जो लोग शराब को सेहत के लिए बुरा मानते हैं, वे उन लोगों की तुलना में कम बार पीते हैं जो ऐसा नहीं मानते.

कुल मिलाकर, जो अमेरिकी शराब पीते भी हैं, उनमें से सिर्फ एक चौथाई ने कहा कि उन्होंने पिछले 24 घंटों में शराब पी है, जो सर्वे के इतिहास में सबसे कम है.

सरकार भी इस मामले में अपनी सलाह को अपडेट कर रही है और उम्मीद है कि इस साल के अंत तक शराब को लेकर नई स्वास्थ्य गाइडलाइन्स जारी की जाएंगी.