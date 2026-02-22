Zimbabwe vs West Indies T20 World Cup Stats: टी20 वर्ल्ड कप में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है जिम्बाब्वे बनाम वेस्टइंडीज का प्रदर्शन, यहां देखें आंकड़े

जिम्बाब्वे बनाम वेस्ट इंडीज (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Zimbabwe National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 44th Match: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 44वां मुकाबला कल यानी 23 फरवरी को जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium, Mumbai) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. सुपर-8 के ग्रुप-1 का यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है. शाई होप (Shai Hope) की कप्तानी में वेस्टइंडीज ने ग्रुप स्टेज में अजेय रहते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि सिकंदर रजा (Sikandar Raza) की अगुवाई में जिम्बाब्वे ने भी दमदार प्रदर्शन कर सुपर-8 में जगह बनाई. यह भी पढ़ें: Zimbabwe vs West Indies, T20 World Cup 2026 44th Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा जिम्बाब्वे बनाम वेस्टइंडीज के बीच सुपर-8 का अहम मुकाबला? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

वेस्टइंडीज ने अपने अभियान में इंग्लैंड, नेपाल और इटली जैसी टीमों को हराकर शानदार लय हासिल की है. टीम ने ग्रुप चरण में चारों मुकाबले जीतकर अपनी ताकत दिखाई. दूसरी ओर जिम्बाब्वे ने भी संतुलित प्रदर्शन करते हुए बड़े मैचों में चुनौती पेश की और महत्वपूर्ण जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश किया. सुपर-8 में यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए सेमीफाइनल की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है.

जिम्बाब्वे बनाम वेस्टइंडीज टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (ZIM vs WI T20I Head To Head Record)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के बीच अब तक चार मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान वेस्टइंडीज का पलड़ा भारी रहा है. वेस्टइंडीज की टीम को तीन मैचों में जीत मिली है, जबकि जिम्बाब्वे ने एक मुकाबला अपने नाम किया है. जिम्बाब्वे की एकमात्र जीत 16 साल पहले आई थी, जब उन्होंने 105 रनों का सफल बचाव किया था.

टी20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे बनाम वेस्टइंडीज हेड टू हेड रिकॉर्ड (ZIM vs WI T20 World Cup Head To Head Record)

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के बीच अब तक कोई बड़ा मुकाबला ज्यादा बार नहीं हुआ है, लेकिन दोनों टीमों के बीच कुल खेले गए मैचों में वेस्टइंडीज का दबदबा रहा है.

जिम्बाब्वे की जीत: 1

वेस्टइंडीज की जीत: 3

टाई/नो रिजल्ट: 0

आंकड़ों के अनुसार टी20 फॉर्मेट में वेस्टइंडीज का रिकॉर्ड जिम्बाब्वे पर बेहतर रहा है.

मैच-वाइज रिजल्ट (Zimbabwe vs West Indies T20 Results)

पहला मुकाबला: वेस्टइंडीज ने जीत दर्ज की

दूसरा मुकाबला: वेस्टइंडीज ने जीत हासिल की

तीसरा मुकाबला: जिम्बाब्वे ने 105 रन डिफेंड कर जीत दर्ज की

चौथा मुकाबला: वेस्टइंडीज ने जीत हासिल की.

टॉप परफॉर्मर्स (Top Performers in ZIM vs WI T20 Matches)

वेस्टइंडीज के लिए:

शाई होप – मौजूदा टूर्नामेंट में शानदार बल्लेबाजी, टीम को अजेय बढ़त दिलाई

रोवमन पॉवेल – मिडिल ऑर्डर में आक्रामक पारियां

अकील होसेन – किफायती गेंदबाजी और अहम विकेट

जिम्बाब्वे के लिए:

सिकंदर रजा – ऑलराउंड प्रदर्शन से टीम की रीढ़

ब्लेसिंग मुजराबानी – तेज गेंदबाजी से पावरप्ले में प्रभाव

रयान बर्ल – फिनिशर की भूमिका में अहम योगदान

मिनी बैटल जो तय कर सकते हैं मैच का रुख

सिकंदर रजा बनाम अकील होसेन

शाई होप बनाम ब्लेसिंग मुजराबानी

रोवमन पॉवेल बनाम रिचर्ड नगरावा

इन खिलाड़ियों के बीच की टक्कर मैच का रुख तय कर सकती है.

दिलचस्प आंकड़े (Interesting Stats)

वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे के खिलाफ चार में से तीन टी20 मुकाबले जीते हैं. वेस्टइंडीज ग्रुप स्टेज में अजेय रही है और पूरे आत्मविश्वास के साथ सुपर-8 में उतरेगी. जिम्बाब्वे की टीम ने बड़े टूर्नामेंट में कई बार उलटफेर किए हैं.

कौन है ज्यादा मजबूत?

आंकड़ों के अनुसार वेस्टइंडीज का पलड़ा भारी नजर आता है, लेकिन जिम्बाब्वे की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए मुकाबला रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है. सुपर-8 का यह मुकाबला सेमीफाइनल की राह आसान या मुश्किल कर सकता है.

नोट: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम से जुड़े सभी मैचों का लाइव स्कोरकार्ड और अपडेट आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.