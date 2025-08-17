Five Healthy Morning Snacks: क्या आप भी सुबह ऑयली नाश्ता करते हैं? जानिए 5 हेल्दी मॉर्निंग स्नैक्स, 50 के बाद भी कंट्रोल में रहेंगे डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल

Photo- Pixabay

Five Healthy Morning Snacks: 50 की उम्र के बाद शरीर में धीरे-धीरे बदलाव आते हैं और मेटाबॉलिज्म (Metabolism) भी धीमा हो जाता है. ऐसे में हेल्दी और हल्का नाश्ता करना बेहद जरूरी है, ताकि ब्लड शुगर (Blood Sugar) और कोलेस्ट्रॉल (Cholesterol) दोनों नियंत्रण में रहें. अगर आप भी अपने सुबह के नाश्ते (Breakfast) की शुरुआत हैवी या ऑयली चीजों से करते हैं, तो अपनी इस आदत को यंग ऐज में ही बदला सही समय है.

1. ओट्स का हल्का नाश्ता

ओट्स पोहा या उपमा सुबह के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है. इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है. यह ब्लड शुगर को भी संतुलित रखता है. आप इसमें कटे हुए फल या कुछ मेवे भी मिला सकते हैं, इससे स्वाद के साथ-साथ पोषण भी बढ़ता है.

2. उबला अंडा या सब्जियों के साथ ऑमलेट

अंडा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है और सुबह ऊर्जा देने में मदद करता है. यह मांसपेशियों को मजबूत रखने में भी मदद करता है. अगर आप ऑमलेट बना रहे हैं, तो उसमें कुछ हरी सब्जियां मिलाएं, इससे यह और भी पौष्टिक हो जाएगा.

3. दही और मौसमी फल

दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं. अगर आप इसे कटे हुए सेब, केले या बेरीज के साथ खाएं, तो इसका स्वाद तो अच्छा होगा ही, साथ ही यह सेहत के लिए भी फायदेमंद होगा.

4. फ्रूट स्मूदी के साथ नट्स

एक कप दूध या दही में फल और 5-6 बादाम मिलाकर बनाई गई स्मूदी हल्की और पौष्टिक होती है. यह जल्दी बन जाती है और सुबह के समय शरीर को पर्याप्त ऊर्जा देती है.

5. मल्टीग्रेन ब्रेड या रागी क्रेप्स

मल्टीग्रेन ब्रेड या रागी क्रेप्स का हल्का नाश्ता कोलेस्ट्रॉल को संतुलित रखने में मदद करता है. आप इसके ऊपर एवोकाडो या पीनट बटर डाल सकते हैं, जिससे स्वाद और पोषण दोनों बढ़ जाते हैं.

थोड़ी से सावधानी से बनी रहेगी सेहत

50 के बाद सेहत का ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सही नाश्ते से आप ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को आसानी से नियंत्रित रख सकते हैं. थोड़ी सी सावधानी और हर सुबह हेल्दी स्नैक्स आपकी सेहत को मजबूत बनाए रखेंगे और आपको दिन भर तरोताजा महसूस कराएंगे।