Cricket Match Schedule For Today: 19 अगस्त को SA, AUS समेत इन टीमों के बीच होगा क्रिकेट का महादंगल, जानिए सभी मुकाबलों का शेड्यूल और लाइव प्रसारण डिटेल्स
क्रिकेट मैच कार्यक्रम

International Cricket Match Schedule For Today: 19 अगस्त 2025 क्रिकेट फैन्स के लिए बेहद रोमांचक रहने वाला है क्योंकि इस दिन अलग-अलग टूर्नामेंट्स और लीग में कई बड़े मुकाबले खेले जाएंगे. दिन की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले वनडे से होगी, जो सुबह 10:00 बजे केर्न्स के कज़ालिस स्टेडियम में खेला जाएगा. घरेलू क्रिकेट की बात करें तो आंध्र प्रीमियर लीग 2025 में विशाखापट्टनम में दो मुकाबले होंगे. पहला मैच दोपहर 1:30 बजे काकीनाडा किंग्स और भीमवरम बुल्स के बीच खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच शाम 6:30 बजे अमरावती रॉयल्स और विजयवाड़ा सनशाइनर्स के बीच होगा. इसी तरह, उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग 2025 में लखनऊ के इकाना स्टेडियम पर भी दो रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे. दोपहर 3:00 बजे कानपुर सुपरस्टार्स और काशी रुड़्रास भिड़ेंगे, जबकि शाम 7:30 बजे मेरठ मैवरिक्स और लखनऊ फाल्कन्स आमने-सामने होंगे. ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका केर्न्स वनडे से पहले जानिए कैज़ली स्टेडियम की पिच रिकॉर्ड्स, मोस्ट रन, विकेट समेत खास आंकड़े

कर्नाटक की महाराजा ट्रॉफी KSCA T20 2025 में मैसूर के मैदान पर दो मुकाबले होंगे. पहला दोपहर 3:15 बजे गुलबर्गा मिस्टिक्स और शिवमोग्गा लायंस के बीच खेला जाएगा, जबकि दूसरा रात 7:15 बजे मैंगलोर ड्रैगन्स और हुबली टाइगर्स के बीच होगा. वहीं इंग्लैंड में डोमेस्टिक वन-डे कप 2025 में दोपहर 3:30 बजे मिडलसेक्स और केंट की टीमें आमने-सामने होंगी. दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 में शाम 7:00 बजे अरुण जेटली स्टेडियम पर ईस्ट दिल्ली राइडर्स और पुरानी दिल्ली 6 का मुकाबला होगा. द हंड्रेड के महिला वर्ग में शाम 7:30 बजे ट्रेंट रॉकेट्स विमेन और मैनचेस्टर ओरिजिनल्स विमेन भिड़ेंगी, जबकि पुरुष वर्ग का मुकाबला रात 11:00 बजे ट्रेंट रॉकेट्स और मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के बीच होगा.

19 अगस्त 2025 (मंगलवार) की क्रिकेट शेड्यूल 

तिथि / दिन टूर्नामेंट व मैच स्थान समय (IST) प्रसारण / स्ट्रीमिंग
19 अगस्त 2025, मंगलवार ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका, पहला वनडे कज़ालिस स्टेडियम, केर्न्स सुबह 10:00 बजे FanCode ऐप/वेबसाइट, OTTplay Premium (भारत में कोई टीवी प्रसारण नहीं)
19 अगस्त 2025 आंध्र प्रीमियर लीग 2025: काकीनाडा किंग्स बनाम भीमवरम बुल्स, 20वां मैच डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए स्टेडियम, विशाखापट्टनम दोपहर 1:30 बजे FanCode
19 अगस्त 2025 आंध्र प्रीमियर लीग 2025: अमरावती रॉयल्स बनाम विजयवाड़ा सनशाइनर्स, 21वां मैच डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए स्टेडियम, विशाखापट्टनम शाम 6:30 बजे FanCode
19 अगस्त 2025 यूपी प्रीमियर लीग 2025: कानपुर सुपरस्टार्स बनाम काशी रुर्द्रास, 4था मैच इकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ दोपहर 3:00 बजे JioCinema / Sports18 नेटवर्क
19 अगस्त 2025 यूपी प्रीमियर लीग 2025: मेरठ मैवरिक्स बनाम लखनऊ फाल्कन्स, 5वां मैच इकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ शाम 7:30 बजे JioCinema / Sports18 नेटवर्क
19 अगस्त 2025 महाराजा ट्रॉफी KSCA T20 2025: गुलबर्गा मिस्टिक्स बनाम शिवमोग्गा लायंस, 17वां मैच श्रीकांतदत्ता नरसिंहराजा वाडेयर ग्राउंड, मैसूर दोपहर 3:15 बजे Star Sports Kannada / FanCode
19 अगस्त 2025 महाराजा ट्रॉफी KSCA T20 2025: मैंगलोर ड्रैगन्स बनाम हुबली टाइगर्स, 18वां मैच श्रीकांतदत्ता नरसिंहराजा वाडेयर ग्राउंड, मैसूर शाम 7:15 बजे Star Sports Kannada / FanCode
19 अगस्त 2025 इंग्लैंड डोमेस्टिक वनडे कप 2025: मिडलसेक्स बनाम केंट, ग्रुप B रैडलेट क्रिकेट क्लब, रैडलेट दोपहर 3:30 बजे ECB वेबसाइट / YouTube (भारत में टीवी प्रसारण उपलब्ध नहीं)
19 अगस्त 2025 दिल्ली प्रीमियर लीग 2025: ईस्ट दिल्ली राइडर्स बनाम पुरानी दिल्ली 6, 27वां मैच अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली शाम 7:00 बजे FanCode
19 अगस्त 2025 द हंड्रेड वुमेंस 2025: ट्रेंट रॉकेट्स वुमेन बनाम मैनचेस्टर ओरिजिनल्स वुमेन, 20वां मैच ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम शाम 7:30 बजे Sony Sports Network / SonyLIV
19 अगस्त 2025 द हंड्रेड मेन्स 2025: ट्रेंट रॉकेट्स बनाम मैनचेस्टर ओरिजिनल्स, 20वां मैच ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम रात 11:00 बजे Sony Sports Network / SonyLIV

 