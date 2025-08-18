AUS vs SA 2025, Cazaly's Stadium Pitch Stats & Records: ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका केर्न्स वनडे से पहले जानिए कैज़ली स्टेडियम की पिच रिकॉर्ड्स, मोस्ट रन, विकेट समेत खास आंकड़े

कैज़लीज़ स्टेडियम, केर्न्स(Credit:X/@Quinny_1)

Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, Cazaly's Stadium Pitch Stats & Records: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 3 मैचों वनडे सीरीज(ODI Series) 2025 का पहला मुकाबला 19 अगस्त(मंगलवार) को केर्न्स (Cairns ) के कैज़ली स्टेडियम(Cazaly's Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 10:00 बजे से खेला जाएगा. केयर्न्स ऑस्ट्रेलिया के केयर्न्स शहर में स्थित कैजाली स्टेडियम एक प्रसिद्ध खेल कॉम्प्लेक्स है जो 1957 में खोला गया था. इस स्टेडियम की क्षमता 12,000 दर्शकों की है और यह अपने अलग-अलग नामों जैसे बुंडाबर्ग रम स्टेडियम, कजाली ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल पार्क, और ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल पार्क से जाना जाता है. स्टेडियम के दो छोर सिटी एंड और क्लब एंड के नाम से जाने जाते हैं. यह क्वींसलैंड की घरेलू टीम का मुख्यालय है और यहाँ ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल, रग्बी लीग, सॉकर और रग्बी यूनियन जैसे विभिन्न खेल आयोजित होते हैं. ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले वनडे का खेल बिगड़ेगी बारिश? यहां जानें केर्न्स के मौसम और कैज़ली स्टेडियम की पिच का मिजाज

कैज़ली स्टेडियम में ODI मैच आंकड़े(Cazaly's Stadium Pitch Stats)

कुल मैच: इस स्टेडियम में अब तक केवल पांच एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेले गए हैं, जो इसे अपेक्षाकृत नया और कम उपयोग में आने वाला वनडे वेन्यू बनाता है. यह संख्या दर्शाती है कि यहां बड़े टूर्नामेंट या नियमित सीरीज की मेजबानी कम हुई है.

पहले बल्लेबाजी करके जीते गए मैच: पांच मैचों में से दो बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीत में सफल रही है. यह 40% की सफलता दर दिखाता है, जो सामान्यतः कम मानी जाती है. इससे पता चलता है कि यहां पहले बल्लेबाजी करना थोड़ा चुनौतीभरा हो सकता है.

पहले गेंदबाजी करके जीते गए मैच: तीन मैच ऐसे रहे जहां पहले गेंदबाजी करने वाली टीम विजयी रही. यह 60% की सफलता दर है, जो दर्शाता है कि यहां चेज करना आसान है और कप्तान टॉस जीतकर गेंदबाजी को प्राथमिकता देना पसंद करते हैं.

पहली पारी का औसत स्कोर: पहली पारी में टीमों का औसत स्कोर 189 रन है, जो एक मध्यम स्कोर माना जाता है. यह सुझाता है कि यहां की पिच बल्लेबाजों के लिए न तो बहुत आसान है और न ही बहुत मुश्किल हैं.

दूसरी पारी का औसत स्कोर: दूसरी पारी में औसत स्कोर 162 रन है, जो पहली पारी से 27 रन कम है. यह गिरावट दर्शाती है कि चेज करते समय या तो पिच की स्थिति बदल जाती है या फिर दबाव के कारण बल्लेबाजी मुश्किल हो जाती है.

सर्वोच्च कुल स्कोर: इस स्टेडियम पर दर्ज किया गया सबसे बड़ा स्कोर 267 रन है, जो ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 50 ओवर में पांच विकेट खोकर बनाया था. यह स्कोर दिखाता है कि अच्छी बल्लेबाजी से यहां 270+ का स्कोर संभव है.

न्यूनतम कुल स्कोर: सबसे कम स्कोर न्यूजीलैंड का 82 रन था, जो वे केवल 33 ओवर में सिमट गए. यह स्कोर दर्शाता है कि अगर गेंदबाजी अच्छी हो और परिस्थितियां अनुकूल न हों, तो यहां टीम को बड़ी कठिनाई हो सकती है.

हाईएस्ट सफल चेज: ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 233 रन का टारगेट 45 ओवर में आठ विकेट खोकर हासिल किया था. यह सफल चेज दिखाता है कि 230+ के टारगेट भी यहां संभव हैं.

न्यूनतम सफल डिफेंस: सबसे कम स्कोर जिसकी सफल डिफेंस हुई वह 267 रन है. यह इस बात का प्रमाण है कि 260+ का स्कोर यहां सुरक्षित माना जा सकता है और डिफेंड करने लायक है.

कैज़ली स्टेडियम में ODI रिकॉर्ड्स:

बेस्ट व्यक्तिगत स्कोर: कैज़ली स्टेडियम में वनडे में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर स्टीव स्मिथ के नाम है, जिन्होंने 11 सितंबर 2022 को न्यूजीलैंड के खिलाफ 131 गेंदों पर शानदार 105 रन बनाए. 174 मिनट तक चली उनकी इस पारी में 11 चौके और एक छक्का शामिल था, जबकि स्ट्राइक रेट 80.15 रहा. स्मिथ की यह पारी ऑस्ट्रेलिया के 267/5 के कुल स्कोर की आधारशिला बनी और मेजबान टीम को 25 रन से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

बेस्ट गेंदबाजी प्रदर्शन: कैज़ली स्टेडियम पर वनडे में बेहतरीन गेंदबाजी के आंकड़े एडम जम्पा के नाम दर्ज हैं. उन्होंने 8 सितंबर 2022 को न्यूजीलैंड के खिलाफ 9 ओवर में केवल 35 रन देकर 5 विकेट झटके थे. नियंत्रण और विविधता के साथ गेंदबाजी करते हुए जम्पा ने किवी बल्लेबाजी लाइनअप को ध्वस्त कर दिया. उनकी इकोनॉमी रेट 3.88 रही और इस प्रदर्शन ने ऑस्ट्रेलिया की भारी जीत में निर्णायक योगदान दिया.

मोस्ट रन: कैज़ली स्टेडियम में वनडे में सबसे ज्यादा रन स्टीव स्मिथ के ही खाते में हैं. 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई सीरीज में उन्होंने 3 पारियों में कुल 167 रन जोड़े. उनके खाते में 105 का उच्चतम स्कोर, एक शतक, एक अर्धशतक और 55.66 का बल्लेबाजी औसत शामिल है. ये आंकड़े उन्हें इस स्टेडियम पर सबसे सफल रन-निर्माता साबित करते हैं.

मोस्ट विकेट: कैज़ली स्टेडियम में वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड ट्रेंट बोल्ट के नाम है. 2022 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों में उन्होंने कुल 10 विकेट चटकाए. तीन पारियों में 180 गेंदें फेंकने वाले बोल्ट के सर्वश्रेष्ठ आंकड़े 4/38 रहे. उनका गेंदबाजी औसत महज 10.30 और इकोनॉमी रेट केवल 3.43 था, जो उनकी विनाशकारी गेंदबाजी का प्रमाण है.