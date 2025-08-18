अमेरिका में पूप-सूटकेस लेकर गए थे पुतिन के बॉडीगार्ड, रूस वापिस भेजा मल-मूत्र; जानें क्या है मामला

Vladimir Putin | X

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) की सुरक्षा व्यवस्था हमेशा से चर्चा का विषय रही है. लेकिन इस बार खबर और भी अनोखी है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अलास्का में हुई समिट के दौरान पुतिन के बॉडीगार्ड्स एक “पूप सूटकेस” लेकर पहुंचे. यह खास बैग उनके मल (Faecal Waste) को इकट्ठा करने और वापस रूस ले जाने के लिए इस्तेमाल किया गया.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह असामान्य सुरक्षा कदम इसलिए उठाया जाता है ताकि कोई विदेशी शक्ति पुतिन के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी उनके शरीर के अपशिष्ट से हासिल न कर सके. कहा जाता है कि उनकी सुरक्षा टीम (Federal Protection Service) विशेष बैग में इन नमूनों को इकट्ठा करती है और उन्हें सुरक्षित तरीके से रूस वापस भेज देती है.

आखिर क्यों जरूरी है ‘पूप सूटकेस’?

कहा जाता है कि यह कदम न केवल पुतिन की प्राइवेसी और सेहत की जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए उठाया जाता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि रूस के राष्ट्रपति की व्यक्तिगत जानकारी किसी दूसरे देश के हाथ न लगे.

कब से चला आ रहा यह तरीका

यह उपाय कोई नया नहीं है. फ्रांसीसी पत्रिका Paris Match और पत्रकारों की रिपोर्ट के अनुसार, पुतिन की यात्राओं के दौरान यह प्रैक्टिस सालों से अपनाई जा रही है. 2017 में फ्रांस की यात्रा और वियना में उनकी विज़िट के दौरान भी यही तरीका अपनाया गया था. बताया जाता है कि पुतिन 1999 में सत्ता में आने के बाद से ही इस नियम का पालन कर रहे हैं.

पुतिन की सेहत पर सवाल

72 वर्षीय पुतिन की सेहत को लेकर लंबे समय से अटकलें लगती रही हैं. कई बार सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनके हाथ-पांव हिलते या झटके खाते देखे गए, जिससे उनके न्यूरोलॉजिकल बीमारी जैसे पार्किंसंस (Parkinson’s) से ग्रसित होने की चर्चाएं उठी थीं. हालांकि, क्रेमलिन (Kremlin) लगातार इन दावों को खारिज करता आया है.