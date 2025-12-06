'पूरी तरह शाकाहारी क्यों?' कांग्रेस नेता ने पुतिन के स्टेट डिनर में नॉन-वेज डिशेज की कमी पर उठाया सवाल…मेन्यू हुआ वायरल

व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी (Photo Credits: X)

रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन (Russian President Vladimir Putin) ने भारत का अपना 27 घंटे का दौरा राष्ट्रपति भवन (Rashtrapati Bhavan) में एक शानदार प्रेसिडेंशियल डिनर (Presidential Dinner) के साथ खत्म किया, जिसे भारतीय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू (Indian President Droupadi Murmu) ने होस्ट किया था. यह जबरदस्त डिनर मेन्यू (Dinner Menu) सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो गया है, जिसमें ऐपेटाइजर से लेकर मेन कोर्स और डेजर्ट तक, मशहूर भारतीय खाने की डिशेज शामिल हैं. हालांकि, नेटिजन्स मेन्यू के सिलेक्शन पर मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई नॉन-वेजिटेरियन डिश या अल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं हैं.

पीटीआई द्वारा एक्स पर पोस्ट किया गया चार पेज का मेन्यू कार्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया. PTI ने लिखा, ‘राष्ट्रपति भवन में रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के लिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा होस्ट किए गए स्टेट बैंक्वेट में बहुत ध्यान से तैयार किया गया मेन्यू था.’ यह भी पढ़ें: President Putin in India: राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर, PM मोदी ने गिफ्ट में दी रूसी भाषा में लिखी श्रीमद्भगवद्गीता की प्रति (See Pic)

व्लादिमीर पुतिन के प्रेसिडेंशियल डिनर

PHOTO | The state banquet hosted by President Droupadi Murmu for Russian President Vladimir Putin at Rashtrapati Bhavan featured a meticulously curated menu. pic.twitter.com/hyj3Ud7Gu3 — Press Trust of India (@PTI_News) December 5, 2025

व्लादिमीर पुतिन के प्रेसिडेंशियल डिनर के लिए मेन्यू:

चार पेज के मेन्यू में ऐपेटाइजर, मेन कोर्स, इंडियन ब्रेड और डेजर्ट में कई तरह के ऑप्शन थे. पहले पेज पर लिखा था, ‘रूसी फेडरेशन के प्रेसिडेंट, मिस्टर व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में, भारत के प्रेसिडेंट द्वारा राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025 को शाम 7:30 बजे होस्ट किया गया. इसके अलावा, मेन्यू में काले चने की शिकमपुरी, वेजिटेबल झोल मोमो, ज़ाफ़रानी पनीर रोल, तंदूरी भरवां आलू, ड्राई फ्रूट व केसर पुलाव और बादाम का हलवा जैसी डिशेज के साथ-साथ और भी कई चीजें हैं.

इस बीच, नेटिजन्स ने मेन्यू में सिर्फ वेजिटेरियन ऑप्शन देखकर तुरंत पता लगा लिया और अधिकारियों से सवाल किया कि इसमें कोई नॉन-वेज खाना और इंडियन वाइन जैसी शराब शामिल नहीं है.

कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने भी मेन्यू के चुनाव पर मजाक उड़ाया. उन्होंने लिखा, ‘पूरी तरह से वेजिटेरियन? क्यों? इंडियन खाने को पहचानने और सेलिब्रेट करने के लिए, मीट, मुर्गी और सीफ़ूड की डिशेज को शामिल किया जाना चाहिए था. इंडियन वाइन को भी शामिल किया जाना चाहिए था.’

पूरी तरह से वेजिटेरियन? क्यों?

Completely Vegetarian? Why? To acknowledge & celebrate Indian cuisine dishes of meat, fowl & seafood should have been included. Indian wines should have featured too. https://t.co/mQgEGH4OCV — Karti P Chidambaram (@KartiPC) December 5, 2025

एक और यूजर ने लिखा, ‘एक अल्फा मेल लीडर (पहले KGB, जूडो ब्लैक-बेल्ट, वगैरह) को वेजिटेरियन खाना खिलाना, जो खुद को मीट और मछली का शौकीन बताता है, यह बहुत ही बीटा मूव है. रूस में इस बेवकूफी का 100% मजाक उड़ाया जाएगा.