Sonia Gandhi Birthday: सोनिया गांधी का 79वां जन्मदिन, PM मोदी ने दी शुभकामनाएं, लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना की

(Photo Credits WB-FB)

Sonia Gandhi Birthday: कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज अपना 79वां जन्मदिन मना रही हैं. इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व ट्विटर) पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दीं. पीएम मोदी ने पोस्ट में लिखा, "श्रीमती सोनिया गांधी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं. उन्हें लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएँ मिलें.

कांग्रेस की सस्बेस ज्यादा समय तक अध्यक्ष रहीं

सोनिया गांधी, जिन्होंने 2017 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अब तक की सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने वाली अध्यक्ष रही हैं. उनका उत्तराधिकारी उनके बेटे राहुल गांधी हैं. यह भी पढ़े: Sonia Gandhi Birthday Wishes: कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का 77वां जन्मदिन, पीएम मोदी, एमके स्टालिन और अन्य नेताओं ने दी शुभकामनाएं, पढ़े ट्वीट

सोनिया गांधी के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं

Birthday greetings to Smt. Sonia Gandhi Ji. May she be blessed with a long life and good health. — Narendra Modi (@narendramodi) December 9, 2025

9 दिसंबर 1946 को इटली में हुआ जन्म

सोनिया गांधी का जन्म 9 दिसंबर 1946 को इटली के छोटे शहर ऑरबास्सानो में हुआ था। वह रोमन कैथोलिक परिवार में पली-बढ़ीं। उनके माता-पिता स्टेफ़ानो माइनो और पाओला माइनो हैं। उन्होंने अपनी बहनों नाडिया और अनुष्का के साथ बचपन बिताया.

1968 में राजेव गांधी से हुआ विवाह

1964 में उन्होंने इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में अंग्रेजी अध्ययन के लिए कदम रखा, जहां उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई, जो इंजीनियरिंग कर रहे थे। दोनों में प्रेम हुआ और 1968 में उन्होंने हिंदू रीति-रिवाज से विवाह किया। विवाह के बाद सोनिया गांधी अपनी सास और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के घर में रहने लगीं, जिससे वह भारतीय राजनीति और सार्वजनिक जीवन में शामिल हो गईं.

1998 में बनी कांग्रेस की अध्यक्ष

सोनिया गांधी ने पहली बार 1998 में कांग्रेस अध्यक्ष पद संभाला. उस समय पार्टी नेतृत्व संकट, आंतरिक संघर्ष और चुनावी हार का सामना कर रही थी। कांग्रेस केवल तीन राज्यों—मध्य प्रदेश, ओडिशा और मिजोरम-में सत्ता में थी। उनके नेतृत्व में पार्टी ने दो लगातार आम चुनाव जीते और 2000 के दशक में 16 राज्यों में शासन किया.