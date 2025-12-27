यूक्रेन और रूस के लिए Volodymyr Zelenskyy के 20-पॉइंट शांति प्लान पर बोले डोनाल्ड ट्रंप- 'जब तक मैं इसे मंजूरी नहीं देता, तब तक उसके पास कुछ नहीं है'

डोनाल्ड ट्रंप (Photo Credits: File Image)

वॉशिंगटन, 27 दिसंबर: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) और वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की (Volodymyr Zelenskyy) इस रविवार को फ्लोरिडा में मिलने की योजना बना रहे हैं, जिसके लिए पोलिटिको ने रिपोर्ट तैयार की है. इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच किसी भी संभावित शांति समझौते के लिए उनकी मंजूरी जरूरी होगी, क्योंकि ज़ेलेंस्की एक नई 20-सूत्रीय शांति योजना तैयार कर रहे हैं. एक इंटरव्यू में, ट्रंप ने कहा, 'जब तक मैं इसे मंज़ूरी नहीं देता, तब तक उसके पास कुछ नहीं है. तो हम देखेंगे कि उसके पास क्या है.' ज़ेलेंस्की के रविवार को फ्लोरिडा में ट्रंप से मिलने की उम्मीद है. उन्होंने कहा है कि वह रूस के साथ लगभग चार साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने के मकसद से एक नई 20-सूत्रीय शांति योजना पेश करेंगे. ज़ेलेंस्की ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित शांति योजना 90 प्रतिशत तैयार है.

रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रस्ताव में एक डीमिलिटराइज़्ड जोन का विचार और संयुक्त राज्य अमेरिका से सुरक्षा गारंटी पर चर्चा शामिल है. इस बीच, ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने के लिए नेताओं के साथ होने वाली आगामी बैठक को लेकर सकारात्मक हैं. ट्रंप ने कहा- 'मुझे लगता है कि यह उसके साथ अच्छा होगा. मुझे लगता है कि यह [व्लादिमीर] पुतिन के साथ भी अच्छा होगा,' इसके साथ ही कहा कि वह रूसी राष्ट्रपति से जल्द ही बात करने की योजना बना रहे हैं.

ट्रंप की ये टिप्पणियां ज़ेलेंस्की के ट्रम्प के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति के दामाद जेरेड कुशनर के साथ बातचीत करने के एक दिन बाद आईं. ज़ेलेंस्की ने बाद में उस बातचीत को 'अच्छी बातचीत' बताया. ट्रंप ने यह भी कन्फर्म किया कि इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी उसी समय उनसे मिलने आ रहे हैं. ट्रम्प ने कहा, 'मेरे पास ज़ेलेंस्की आ रहे हैं और मेरे पास बीबी आ रहे हैं. वे सब आ रहे हैं. वे सब आते हैं.' 'वे हमारे देश का फिर से सम्मान करते हैं.'

यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार, ज़ेलेंस्की की ट्रंप के साथ मीटिंग सिर्फ सुरक्षा गारंटी तक सीमित नहीं रहेगी. पोलिटिको की रिपोर्ट के अनुसार, एजेंडे में मुख्य मुद्दों में जापोरिज़्ज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट का भविष्य का मैनेजमेंट और पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र पर कंट्रोल शामिल है, जिस पर रूस दावा करता है. इससे पहले, ज़ेलेंस्की ने पत्रकारों से कहा था कि हालांकि यह मीटिंग शांति वार्ता को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है, लेकिन तुरंत किसी बड़ी सफलता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष ज्यादा से ज्यादा पेंडिंग मुद्दों को सुलझाने पर ध्यान देंगे. उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेनी और अमेरिकी अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया प्रस्तावित शांति ढांचा लगभग पूरा हो गया है. उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि ट्रंप के साथ बातचीत में यूक्रेन के लिए लॉन्ग-टर्म सुरक्षा गारंटी और युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय पार्टनर स्थिरता बनाए रखने में कैसे मदद कर सकते हैं, इस पर ध्यान दिया जाएगा. X पर एक पोस्ट में, ज़ेलेंस्की ने कहा कि हाई-लेवल बातचीत पहले ही तय हो चुकी है. 'हमने जल्द ही राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उच्चतम स्तर पर एक बैठक पर सहमति जताई है. नए साल से पहले बहुत कुछ तय किया जा सकता है.'