Chhattisgarh: मोटर खराब होने के कारण अचानक हवा में लटका झूला, लोगों में मची दहशत, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ का वीडियो आया सामने; VIDEO

रायगढ़, छत्तीसगढ़: पिछले दिनों छत्तीसगढ़ (Chattisgarh) के बलौदा बाजार (Baloda Bazaar)में एक झूले का सेफ्टी बेल्ट टूटने की वजह से महिला झूले पर लटक गई थी. बड़ी मुश्किल से इस महिला की जान बची थी. अब ऐसी ही एक घटना रायगढ़ (Raigarh)से सामने आई है. जहांपर एक झूले की मोटर खराब हो गई और झूला हवा में लटक गया. रायगढ़ के मीना बाजार( Meena Bazaar)के मेले में ये हादसा हुआ. बताया जा रहा है की जब लोग झूले (Swing)पर बैठे तो अचानक ऊपर जब झूला पहुंचा तो उसकी मोटर खराब हो गई और झूला ऊपर ही अटक गया. जिसके कारण इसमें बैठे लोगों की जान हलक में आ गई. काफी देर तक लोग झूले में लटके रहे और इस दौरान परिसर में अफरा तफरी का माहौल रहा है.
काफी मशक्कत के बाद झूले में बैठे लोगों को नीचे उतारा गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @VistaarNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Baloda Bazaar: सेफ्टी बेल्ट के निकलने से महिला झूले से गिरकर 30 फीट की ऊंचाई पर लटकी, युवक ने बचाई जान, बलौदा बाजार का VIDEO रोंगटे खड़े कर देगा
हवा में लटका झूला
छत्तीसगढ़ | डेढ़ घंटे तक 15 फीट की ऊंचाई पर अटकी रही सांसें! रायगढ़ के डिज्नी लैंड में खराब हुआ झूला, हवा में फंसे लोगों में दहशत#Chhattisgarh #ViralVideo #Raigarh #Vistaarnews pic.twitter.com/o2vETDTy3b
— Vistaar News (@VistaarNews) August 18, 2025
करीब दो घंटे तक झूले में फंसे रहे लोग
घटना के बाद झूले में बैठे लोग और उनके परिवारजन बुरी तरह घबरा गए.बताया जा रहा है कि लगभग दो घंटे तक लोग हवा में लटके रहे, जिससे बच्चों और महिलाओं की हालत बिगड़ने लगी. तेज धूप और बीच-बीच में हुई बारिश ने स्थिति और भी मुश्किल बना दी.
क्रेन मंगवाकर उतारा नीचे
जानकारी के मुताबिक़ दो घंटे तक लोग हवा में झूले में फंसे रहे और आखिरकार क्रेन (Crane)मंगवानी पड़ी और इसके बाद झूले में बैठे लोगों को नीचे उतारा गया. इस घटना में झूले के संचालक की लापरवाही साफ देखने को मिली. बता दे की ये कोई पहले घटना नहीं है, बलौदा बाजार (Baloda Bazaar) में भी झूले का सेफ्टी बेल्ट ( Safety belt) निकलने के कारण एक महिला झूले पर लटक गई थी. एक युवक ने बहादुरी दिखाते हुए महिला की जान बचाई थी. गनीमत है की इस हादसे में किसी की भी जनहानि या फिर कोई घायल नहीं हुआ.