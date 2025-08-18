VIDEO: 'मैं तुम्हारा टिकट नहीं बनाऊंगा': पटना में रेलवे कर्मचारी खुद को समझ बैठा 'प्रधानमंत्री', यात्री के साथ की बदसलूकी

Photo- @imnsingh7123/X

Patna Railway Junction Viral Video: बिहार के पटना जंक्शन से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें रेलवे कर्मचारी (Railway Employee) का गैर-जिम्मेदाराना रवैया देखा जा सकता है. यहां टिकट काउंटर (Ticket Counter) पर खड़े एक यात्री ने आरोप लगाया है कि वह अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब वह काउंटर पर पहुंचा, तो कर्मचारी ने साफ कह दिया, "मैं तुम्हारा टिकट नहीं बनाऊंगा." यात्री का कहना है कि अगर टिकट बनाने वाले मनमानी करेंगे, तो लोग ट्रेन पकड़ने से पहले ही परेशान हो जाएंगे. पोस्ट वायरल होने के बाद रेलवे कर्मचारियों के रवैये पर सवाल उठने लगे हैं.

लोगों का कहना है कि यात्रियों (Railway Passengers) के साथ ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए. ऐसे गैर-जिम्मेदार कर्मचारियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए.

पटना जंक्शन पर टिकट काउंटर कर्मी का मनमाना रवैया

वायरल वीडियो में क्या है?

वायरल वीडियो (Viral Video) में टिकट काउंटर पर बैठे कर्मचारी से यात्री पूछता है कि आप टिकट क्यों नहीं बनाओगे. इसका कारण बताओ. इस पर रेलकर्मी कहता है, '''हम काम कर रहे हैं.'' यह सुनकर यात्री को गुस्सा आ जाता है वह कहता है, ''हम लाइन में खड़े होकर आएंगे और आप कहेंगे कि टिकट नहीं बनाएंगे, आप एसी (AC Train) में बैठकर ठंडा हवा का आनंद ले रहे हैं और हम यहां गर्मी में हैं. आपको टिकट बनाना ही होगा.'' इस पर टिकट क्लर्क (Ticket collector) कहता है, ''हम नहीं बनाएंगे''

इसके बाद दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है और टिकट क्लर्क शख्स को सुपरवाइजर से बात करने के लिए कहने लगता है. इतना कहकर वह फिर से नोट गिनने लगता है.